Mit der Vonovia-Aktie und einem bestimmten Produkt ist es Anlegern nun möglich, innerhalb einen Jahres 13,50 Prozent Zinsen mit Immobilien zu verdienen. Wie das funktioniert und worauf man unbedingt achten sollte.

Mit der "Aktienanleihe auf Vonovia" mit der WKN HS33EK können Anleger innerhalb der kommenden 12 Monate rund 13,50 Prozent Zinsen verdienen. Dabei ist es ganz entscheidend, wie die Vonovia-Aktie am Ende der Laufzeit im Chart dasteht. Zwar erhalten Anleger und Sparer auf jeden Fall die 13,50 Prozent Zinsen, welche sie somit ums Eck gedacht mit Immobilien verdienen, doch ob ein Gewinn oder Verlust resultiert, darüber entscheiden folgende Daten:

13,50 Prozent Zinsen mit der Vonovia-Aktie

www.tradingview.com Vonovia-Aktie Zinsen

Denn wie Anleger im obigen Chart von Tradingview sehen gibt es verschiedene Marken im Chart von Vonovia, die über den Gewinn und Verlust des Anlegers entscheiden. Denn liegt die Vonovia-Aktie am Bewertungstag (15.11.2024) auf oder über dem Basispreis von 23,50 Euro, so erhalten sie neben der Zinszahlung in Höhe von 13,50 Prozent p.a. auch den investierten Betrag vollständig zurück. Notiert der Kurs des Immobilien-Unternehmens allerdings unter dem Basispreis, so greift folgendes:

Denn der Emittent HSBC schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Zwar haben Anleger dann noch den Puffer in Höhe der Zinsen von 13,50 Prozent. Doch fällt der Kurs unter die Verlustschwelle, so haben Anleger auch real einen Verlust erlitten. Steigt die Vonovia-Aktie allerdings über den Outperformance-Punkt, so haben Anleger zwar einen schönen Gewinn, doch dann wäre ein Investment direkt in die Aktie besser gewesen.

Hier geht es direkt zum Produkt der HSBC

Doch für wen lohnen Sich diese Zinsen mit Immobilien?

So lohnen sich 13,50 Prozent Zinsen mit Immobilien

Die mögliche Rendite dieser Aktienanleihe liegt deutlich über den normalen Mietrenditen oder auch über denen von Tagesgeld und Festgeld. Dafür ist dieses Produkt aber auch deutlich riskanter, denn es kann am Ende auch ein Verlust entstehen. Anleger, die davon ausgehen, dass die Vonovia-Aktie weder allzu stark steigt, noch zu stark sinkt. Denn sollte die Vonovia-Aktie über den Outperformance-Punkt steigen, dann wäre ein Investment direkt in die Immobilien-Aktie trotz der hohen Zinsen sinnvoller gewesen. Sollte Vonovia allerdings unter die Verlustschwelle fallen, so wäre es besser gewesen, weder in die Aktie noch in die Aktienanleihe zu investieren.

Wer dennoch eine hohe Zinszahlung erhalten möchte und das Risiko einzugehen bereit ist, für den lohnt sich diese Aktienanleihe auf Vonovia.

