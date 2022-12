Bei Chip-Aktien ging es dieses Jahr turbulent zu, es gab deutliche Kursverluste. Der iShares Semiconductor ETF etwa, der die Performance des ICE Semiconductor Index nachbildet, liegt seit Jahresbeginn gut 30 Prozent im Minus. Nach dem starken Rückgang der Aktienkurse im Halbleitersektor in diesem Jahr betrachtet die Investmentbank KeyBanc Capital Markets fünf Chip-Aktien als Kaufgelegenheit, wie die US-Finanzseite Barron's berichtet. Von Julia Pfanner

Es gibt "klare Anzeichen dafür, dass wir in einen Bestandskorrekturzyklus eintreten", schrieb Analyst John Vinh am Sonntag. "Wir sehen ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis, da wir eine 'weiche Landung' erwarten und glauben, dass die Korrektur weitgehend eingepreist ist."

Die Bank empfiehlt fünf Aktien, die den Abschwung eingepreist haben.

Die Empfehlungen des Analysten sind Analog Devices, Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia, ON Semiconductor und Qualcomm, die Vinh allesamt auf "Übergewichten" einstuft. Dabei liegen die Kursziele rund 15 bis 45 Prozent über den derzeitigen Kursen: Das Kursziel des Analysten für Analog Devices liegt bei 220 US-Dollar, das wäre ein Plus von rund 33 Prozent, das Kursziel für AMD bei 85 Dollar, das wären 22 Prozent Luft nach oben. Das größte Kurspotenzial liegt demnach bei Nvidia: Bis zu Vinhs Kursziel von 230 Dollar wären es knapp 45 Prozent. Die Kursziele für On Semiconductor und Qualcomm liegen bei 80 beziehungsweise 150 Dollar, damit liegen sie knapp 15 beziehungsweise knapp 27 Prozent über den Kursen, zu denen die Aktien zuletzt gehandelt wurden.

Vinh zufolge ist das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des Chipsektors von den Höchstständen im vergangenen Dezember bis Oktober um 55 Prozent gesunken, was mehr ist als der durchschnittliche Rückgang von 42 Prozent während früherer Abschwünge. Der Analyst ist außerdem optimistisch, dass der Sektor dieses Mal widerstandsfähiger sein wird. Er stellte fest, dass die Branche stärker konsolidiert ist, das dürfte das Risiko verringern, dass Überkapazitäten die Chippreise nach unten drücken. Dazu gibt es mehrere säkulare Wachstumstrends wie den Mobilfunkstandard 5G, die Entwicklung hin zu Elektrofahrzeugen, Cloud Computing und künstliche Intelligenz, die dabei helfen sollten, den Abschwung abzumildern.

Drei der fünf Aktien – AMD, Nvidia und Qualcomm – sind auch im BÖRSE ONLINE Chip Power-Index vertreten. Hier setzen Anleger mit einem Indexzertifikat (WKN: DA0ABM) auf insgesamt 15 Halbleiter-Aktien, darunter sind zum Beispiel auch Infineon, TSMC oder Wolfspeed.

Hinweis auf Interessenkonflikte Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.