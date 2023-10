Die Chip-Aktien rund um Nvidia, Infineon, TSMC und Samsung büßten vergangene Woche ein, weil es Turbulenzen in der Chip-Branche gab. Doch nun könnten die Halbleiter-Hersteller zu einer neuen Rallye ansetzen. Denn viele Analysten raten jetzt zum Kauf der Aktien und sehen sogar Kurspotenziale bis 67 Prozent.

Chip-Aktien mit bis zu 68 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg Chip-Aktien

Im BÖRSE ONLINE Chip Power Index befinden sich 15 Halbleiter-Aktien, die wir für sehr aussichtsreich halten. Investierbar ist der Index über ein Zertifikat. Welche 15 Chip-Aktien sich in dem Index befinden, sehen Sie in der Tabelle oben.

Weil es zuletzt ein paar Turbulenzen in der Chip-Branche gab, haben wir bei Bloomberg nachgeschaut, wie die Analysten aktuell die Kurspotenziale dieser Aktien einschätzen. Denn nach der Export-Beschränkung von Chips nach China, welche die US-Regierung aussprach, stürzten einige Halbleiter-Aktien ab. Daher wollten wir zusätzlich wissen, wie die Aktien in den vergangenen drei Monaten performt haben. Denn oft sind die Kurspotenziale wie etwa bei Wolfspeed mit 67 Prozent hoch, doch das Papier hat in den vergangenen drei Monaten 45,79 Prozent an Wert verloren. Deswegen sollten Anleger bei dieser Aktie erstmal vorsichtig sein.

Und auch die deutsche Chip-Aktie Infineon musste in den vergangenen drei Monaten einbüßen. Allerdings waren es nur 13 Prozent, was mal an der Börse passieren kann. Dafür sehen die Analysten bei Bloomberg noch 57 Prozent Potenzial bei der Infineon-Aktie. Und auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf bei der Chip-Aktie von Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro und einem Stopp bei 24 Euro.

Doch wie sieht es aktuell bei Nvidia und TSMC aus?

So viel Kurspotenzial haben Nvidia, TSMC und Samsung noch

Tatsächlich ist Nvidia eine der wenigen Chip-Aktien, welche in den vergangenen drei Monaten nicht im Kurs verloren hat. Hier steht ein Plus von 0,3 Prozent zubuche und die Analysten bei Bloomberg sehen noch Potenzial für weitere 57 Prozent. Allerdings rät die BÖRSE ONLINE Redaktion bei der Nvidia-Aktie seit dem Erreichen des Kursziels von 280 Euro zum Beobachten.

Anders sieht es bei Taiwan Semiconductor aus. Hier rät BÖRSE ONLINE zum Kauf und auch die Analysten sehen vor den Quartalszahlen kommende Woche noch Raum für 25 Prozent Kurspotenzial für die TSMC-Aktie.

Und bei Samsung sehen die Analysten von Bloomberg nach einer Performance von minus 4 Prozent in den vergangenen drei Monaten noch Platz für 32 Prozent Kurspotenzial.

