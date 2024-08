Nach einem Kursrutsch der Nvidia-Aktie präsentieren sich andere Chip-Werte stabiler als erwartet. Die Mega-Trends Technologie und Künstliche Intelligenz scheint intakt. Anleger können dabei mit ein paar ganz bestimmten Aktien reich werden.

Anleger mussten schon schlimmes befürchten, als die Aktie von Nvidia trotz sehr solider Zahlen am Mittwoch einknickte. Stellenweise ging es für den KI-Giganten an der Börde um bis zu sieben Prozent abwärts. Das andere Werte aus der Branche folge, war eigentlich sicher. Und tatsächlich verbuchten international Tech-Aktie wie TSMC oder Broadcom ebenfalls Verluste. Die fielen aber lange nicht so heftig aus, wie es Anleger erwartet haben dürften. Einige Papiere wie die von Infineon und dem Anlagenbauer ASML stiegen sogar um bis zu 1,2 Prozent.

Vielversprechendes Zeichen für die Chip-Branche

Das sind gute Nachrichten für die gesamte Branche, denn es zeigt, dass Nvidia trotz aller Marktmacht nicht die Börsen diktiert und Trends im Alleingang beginnen und beenden kann. Die Industrie wächst weiter, das gilt nach den Zahlen auch für Nvidia selbst. Den Rücksetzer dürfte das Papier schon bald wieder aufholen.

Chips bleiben nämlich als Motor der digitalen Evolution heiß begehrt, sind mittlerweile aus technischen Geräten wie Smartphones und Computern nicht mehr wegzudenken und dürften mit fortschrittlicheren KI-Modellen noch mehr an Bedeutung gewinnen.

Für Anleger kann sich ein breites Investment in die Chip-Branche lohnen

Der Mega-Trend wurde durch die neuen Nvidia-Zahlen also nicht gebrochen. Vielmehr zeigt sich, dass auch andere Papiere glänzen können, wenn es der Platzhirsch an der Börse gerade nicht tut. Für Anleger mit Interesse und Vertrauen in das Wachstum der Branche kann es daher sinnvoll sein, diversifiziert in den Sektor zu investieren.

Viele der angesprochenen Aktien wie Infineon oder ASML finden Sie beispielsweise im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE. Der Index vereint insgesamt 15 attraktive Aktien aus der Branche in einem Aktienkorb. Damit sind Sie für die nächste KI-Revolution gut gerüstet.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

