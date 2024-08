Das läuft richtig gut: Aktien für die Ewigkeit wie Microsoft, Linde, Allianz, LVMH, Apple und Co performen aktuell an der Börse stark. Welches Kurspotenzial es noch gibt und welche Aktien auch bei Dividenden und KGV richtig gut abschneiden.

Aktien für die Ewigkeit mit Potenzial

Aktien Ewigkeit

In dieser Auflistung sehen Anleger die 30 Aktien für die Ewigkeit, welche sich im BÖRSE ONLINE Index für die Ewigkeit befinden. Investieren können Anleger über ein Zertifikat. Und zuletzt lief es hier richtig gut: Der Index stieg auf einen neuen Höchststand, weil diese Buy-and-Hold-forever-Aktien einen Lauf haben. Doch bislang noch nicht alle. Und hier ergeben sich jetzt Chancen:

Denn etwa die Linde-Aktie notiert noch ein gutes Stück unter ihrem Höchststand von 436 Euro. Zuletzt fand die Industrie-Gase-Aktie wieder eine schöne Unterstützung auf der 50-Tage-Linie welche das Papier die meiste Zeit nach oben reitet. Für Anleger ist dies ein guter Moment zum Einstieg, auch wenn das Papier mit einem KGV von 27,4 und einer Dividendenrendite von 1,28 Prozent etwas höher bewertet ist.

Doch wer sich die Tabelle oben genauer anschaut, der sieht, dass viele Aktien für die Ewigkeit eine eher etwas höhere Bewertung aufweisen. Einige Ausnahmen gibt es aber auch hier, wie etwa bei der norwegischen Equinor-Aktie mit einem KGV von 7,9 und einer Dividendenrendite von 5,93 Prozent oder auch einer deutschen Mercedes mit einem KGV von 5,4 und einer Dividendenrendite von 7,94 Prozent.

Übrigens: Alle Kursziele sind in Landeswährung zu verstehen.

Microsoft, Allianz, LVMH, Apple: Auch diese Aktien für die Ewigkeit können sich lohnen

Zuletzt hatte es auch die Microsoft-Aktie mal schwerer. Und während Linde im Chart wieder recht gut aussieht, wird es hier bei Microsoft etwas kritischer. denn auch wegen einer hohen Bewertung rangelt die Microsoft-Aktie aktuell mit ihrer 200-Tage-Linie und befindet sich bereits unter der 50-Tage-Linie. Wer neues Geld investieren will, sollte aktuell besser noch abwarten.

Besser sieht es tatsächlich bei der Apple-Aktie aus. Zwar ist auch diese mit einem KGV von über 30 eher hoch bewertet, doch das Papier notiert aktuell über der 50-Tage-Linie. Anleger können hier weiterhin zukaufen, solange diese Linie hält.

Einstiegschancen bieten sich zudem bei der Allianz-Aktie, die kurz davor steht, ein neues Hoch zu bilden. Mit einem KGV von 10,0 und einer Dividendenrendite von 5,86 Prozent ist die deutsche Aktie für die Ewigkeit zudem noch attraktiv bewertet.

Weder attraktiv bewertet, noch aktuell gut im Chart ist derweil die LVMH-Aktie. Denn die französische Luxus-Aktie befindet sich in einem strammen Abwärtstrend und wurde jüngst erst an der 50-Tage-Linie nochmal abgewiesen. Also die LVMH-Aktie ist aktuell nur was für Langfrist-Investoren und für Turnaround-Trader. Obwohl sich auch der Turnaround aktuell noch nicht andeutet.

So sehen Anleger, dass nicht jede Aktie für die Ewigkeit auch immer steigt oder immer in einem guten Trend ist. Doch wer etwa auf einen Korb dieser Aktien setzt, der dürfte ebenfalls einen Lauf haben.

