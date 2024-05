Wer jetzt hohe Renditen mit Immobilien verdienen möchte, der sollte sich die Aktienanleihe auf Vonovia mal genauer ansehen. Denn mit der Immobilien-Aktie sind jetzt 8,4 Prozent Zinsen pro Jahr möglich.

Denn wer jetzt sichere Renditen mit Immobilien verdienen möchte, für den gibt es eine neue Aktienanleihe auf Vonovia. Das Produkt mit der WKN HS6AP5 zeichnet sich dabei durch eine hohe Sicherheit und 8,40 Prozent Zinsen für die kommenden 12 Monate aus. Für wen sich dieses Produkt lohnt:

8,40 Prozent Zinsen mit der Vonovia-Aktie

Wie Anleger unten im Chart von Tradingview erkennen können, gibt es bei dieser Aktienanleihe der HSBC einen sehr großen Sicherheitspuffer. Denn bis zum Bewertungstag, dem 17.04.2025 darf die Vonovia-Aktie sogar noch um 25 Prozent fallen und dennoch erhalten Anleger neben den sicheren Zinsen auch das gesamte investierte Kapital zurück.

Auch wenn der Kurs der Immobilien-Aktie von Vonovia unter den Basispreis am Bewertungstag notiert, bekommen Anleger die Zinsen. Es sei denn, der Emittent geht pleite. Doch notiert der Kurs der Vonovia-Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis, so gilt Folgendes, wie die HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

www.tradingview.com Aktienanleihe Vonovia

Hohe Zinsen mit Immobilien - Lohnt sich das?

Wichtig: Es handelt sich bei der Aktienanleihe nicht um eine Unternehmensanleihe und Vonovia hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. Der Emittent HSBC hat einfach eine Aktienanleihe emittiert, die sich auf den Basiswert der Vonovia-Aktie bezieht.

Und hier geht es direkt zum Produkt

Wenn man also relativ sichere Zinsen verdienen möchte, dann bietet sich die Vonovia-Aktienanleihe aktuell dafür an. Denn wer davon ausgeht, dass die Immoblien-Aktie eher in einem Seitwärtstrend bleibt oder nur leicht sinkt, der dürfte mit der Aktienanleihe gut fahren. Nur, wenn der Kurs in rund einem Jahr deutlich höher gestiegen ist, dann wäre die Vonovia-Aktie als direktes Investment besser gewesen. Und wenn der Kurs unter die Verlustschwelle fällt, dann hätte man besser von beiden Alternativen die Finger gelassen.

Insgesamt bieten sich mit der Aktienanleihe auf Vonovia aber gute Chancen, hohe Renditen und Zinsen mit Immobilien zu verdienen.

