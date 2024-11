Aktuell bieten einige Aktien für die Ewigkeit wieder hohe Kurspotenziale. Doch es sind nicht immer die üblichen Verdächtigen wie Microsoft oder Apple. Welche Aktien Anleger sich neben Allianz, Linde, Nestle, Berkshire Hathaway und LVMH noch anschauen sollten.

Aktien für die Ewigkeit mit hohem Kurspotenzial

Aktien für die Ewigkeit

In der obigen Liste sehen Anleger, dass die Stora Enso-Aktie aktuell im Mittel das meiste Kurspotenzial von den Analysten beigemessen bekommt. Dabei weist das finnische Unternehmen, welches in den Bereichen Papier, Biomaterialien und Holzprodukte tätig ist, eine gute Dividendenrendite von 3,45 Prozent und ein gutes KGV von 15 auf.

Nicht alle 30 Aktien für die Ewigkeit, welche wir im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index gebündelt haben, weisen gute und günstige Bewertungen auf.

Allerdings sollten Anleger auch einen Blick auf die Aktien von Allianz, LVMH, Nestle, Linde und Berkshire Hathaway werfen:

Aktien von Allianz, LVMH, Nestle, Linde und Berkshire Hathaway im Check

Bei der Allianz-Aktie sieht aktuell alles weiterhin sehr gut aus. Zur attraktiven Bewertung mit einem KGV von 10,7 und einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent gesellt sich auch ein starker Aufwärtstrend im Chart. Weil das Papier zuletzt gut gelaufen war, sehen Analysten aktuell nicht mehr so viel Kurspotenzial. Anleger mit langfristiger Perspektive können bei der Allianz-Aktie aber weiter einsteigen.

Weniger gut im Chart sieht es dagegen beim französischen Luxus-Konzern LVMH aus. Zwar könnte sich jetzt ein doppelter Boden gebildet haben, doch noch ist die LVMH-Aktie in einem Abwärtstrend gefangen. Anleger warten trotz 12 Prozent Kurspotenzial noch ab, bis die Franzosen zurück über der 200-Tage-Linie sind.

Sogar doch schlechter sieht es für die Schweizer bei Nestle aus. denn die Nestle-Aktie ist weiterhin in einem deutlichen Abwärtstrend gefangen. Trotz einer annehmbaren Bewertung mit einem KGV von 18,4 und einer Dividendenrendite von 3,66 Prozent sollten Anleger hier erstmal die Finger von lassen und den Nahrungsmittelkonzern auf die Beobachten-Liste verfrachten.

Freundlicher ist derweil der Chart der Linde-Aktie. Das von Deutschland in die USA ausgewanderte Industriegase-Unternehmen bevorzugt es seit jeher, ungefähr auf der 50-Tage-Linie nach oben zu zuckeln. So kommen Anleger in den Genuss eines meistens ruhig verlaufenden Aktienkurses. Zwar sehen die Analysten mit 3,6 Prozent Kurspotenzial kaum noch Chancen nach oben und die fundamentale Bewertung ist mit einem KGV von über 30,0 und einer Dividendenrendite von etwas mehr als einem Prozent nur moderat. Doch die Linde-Aktie läuft.

Gleiches gilt für die Berkshire Hathaway-Aktie: Auch hier sieht der Trend im Chart sehr gut und nachhaltig aus. Das KGV ist mit 22,9 aber etwas teuer und die Warren Buffett-Aktie zahlt seit jeher keine Dividende. Die Analysten sehen bei der Berkshire Hathaway-Aktie nur noch 6,7 Prozent Kurspotenzial, doch Anleger können dennoch weiter einsteigen.

Und lesen Sie dazu auch: Expertin berichtet: Auf diese Aktien setzen Insider für US-Wahl