Der Chip-Boom hält an den Börsen weiter an und für einige Aktien wie die von Intel oder ASML könnten die besten Zeiten erst noch kommen. Dabei müssen sich Anleger nicht unbedingt zwischen den Werten entscheiden.

Ob in Computern, Autos oder Smartphones. Chips stecken in vielen Gegenständen unseres alltäglichen Gebrauchs. Kein Wunder also, dass die Halbleiterbranche schon seit einigen Jahren gut zu tun hat. Die besten Zeiten könnten für Titel wie Intel oder ASML aber erst noch bevorstehen, da sie entweder von großen Playern wie Nvidia und deren Erfolg profitieren oder in deren Windschatten günstiger zu haben sind – bei ähnlichem Potential.

ASML und Intel bieten beide Chancen

Da verwundert es nicht, dass an der Wall Street gleich mehrere Analysten bei der Aktie des europäischen Highflyers ASML zum Kauf raten. JPMorgan hatte zuletzt sein Kursziel bei 1100 Euro belassen und sieht damit noch einiges an Upside, wenn man den derzeitigen Kurs von 864 Euro betrachtet, der auch durch einen ordentlichen Rücksetzer zu Stande kam, der die Aktie jetzt möglicherweise zu einem Dip-Kauf macht.

Zuletzt hatte sich das Unternehmen dank der KI-Nachfrage zuversichtlich für die Ziele 2025 und das Wachstum 2026 gezeigt. Auch das US-Analysehaus Bernstein Research zeigte sich bei dem Titel optimistisch und bestätigte ebenfalls, dass der Halbleiter-Ausrüster dank einem soliden Auftragseingang Fortschritte bei den Zielen für 2025 mache. Für die Aktie scheinen somit auch die nächsten Jahre unter einem guten Stern zu stehen.

Etwas anders sieht es bei Intel aus. Das Tech-Traditionsunternehmen hängt schon länger der großen Konkurrenz von Nvidia und AMD hinterher, die ihre Kurse wesentlich konstanter nach oben schrauben konnten. Hier könnte sich in Zukunft aber auch etwas ändern, denn die Abhängigkeit dieser Unternehmen von Unternehmen wie TSMC mit ihren Fertigungsanlagen könnte sich bei wachsenden Spannungen zwischen den USA und China als Nachteil erweisen.

Zwar nutzt auch Intel das Angebot von TSMC, geht aber gerade dazu über, aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation eigene Anlagen zur Chipfertigung zu bauen. Diese Investition könnte sich in Zukunft auch für die Aktie lohnen, die dann dank vorteilhafter Infrastruktur aus dem Windschatten der Konkurrenz treten würde.

Clever in die Chipbranche investieren

ASML und Intel bieten beide Chancen und Risiken in verschiedenen Bereichen - aber beide innerhalb einer boomenden Branche. Wer daher nicht das ganz große Risiko bei der Anlage eingehen möchte, kann auch diversifizierter in den Sektor investieren.

Dazu eignet sich beispielsweise der Chip Power Index von BÖRSE ONLINE, in dem sich auch die Aktien von ASML und Intel wiederfinden. Daneben umfasst der Index aber noch 13 weitere attraktive Titel aus der globalen Wachstumsbranche und streut so das Risiko über verschiedene Teilbereiche der Industrie. So können Sie sicherstellen, dass Sie sowohl von den Erfolgen bei Intel als auch von ASML etwas haben.

