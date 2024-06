Jeden Tag eine Million Dollar verdienen – und das nur durch Dividenden? Bill Gates schafft genau das mit nur vier Aktien

Dass sich Bill Gates um sein Einkommen keine Sorgen machen sollte, ist weithin bekannt. Der 68-jährige zählt mit einem laut „Forbes“ geschätzten Vermögen von derzeit 130,9 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Menschen der Welt.

Zwar wurde der Milliardär vor allem durch seinen Tech-Konzern Microsoft berühmt. Doch mittlerweile findet sein Name auch zunehmend Beachtung an der Wall Street. Denn das Vermögen der von ihm und seiner Exfrau gegründeten „Bill and Melinda Gates Foundation“, die als größte private Stiftung der Welt gilt, wird vom Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet. Sie setzt sich für eine bessere Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung von Armut und den Zugang zu Bildung ein und gilt als Herzensprojekt von Bill Gates. Dass dieses Geld also wohlüberlegt angelegt und vermehrt wird, sollte für Bill Gates oberste Priorität haben.

Das Geniale: Da der Trust verpflichtet ist, jedes Quartal der amerikanischen Börsenaufsicht offenzulegen, in welche Aktien er investiert, haben so auch Privatanleger die Möglichkeit, am Anlageerfolg vom Bill Gates Trust teilzuhaben. Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top-Aktien-Positionen von Milliardären wie Bill Gates, Warren Buffett & Co. setzt.

Jeden Tag eine Million US-Dollar nur durch Dividende – Bill Gates schafft es mit diesen vier Aktien

Der Trust wird bereits seit mehreren Jahren von der Cascade Management Company verwaltet. Derzeit befinden sich darin laut 13F-Report Aktien im Wert von fast 46 Milliarden US-Dollar und er enthält rund 24 Positionen. Besonders spannend: Die Top 5 Positionen nehmen davon fast 90 Prozent ein. Dabei handelt es sich um die Aktien Microsoft, Waste Management, Berkshire Hathaway (B), Canadian National Railway sowie Caterpillar.

Das Geniale: Bis auf Berkshire Hathaway verdient Bill Gates damit auch noch Millionen US-Dollar nur an Dividende. Microsoft, Canadian National Railway, Caterpillar und Waste Management schütten zusammen jedes Jahr nämlich Dividenden in Höhe von über 389 Millionen US-Dollar aus. Hypothetisch gesehen entspräche das über eine Million US-Dollar jeden Tag. Bei den Top-Positionen handelt es sich außerdem auch noch um wohlüberlegte, breitdiversifizierte Investitionen. Mit Microsoft etwa setzt Bill Gates auf einen innovativen, aber soliden Tech-Giganten, mit Berkshire Hathaway profitiert er von Warren Buffetts Gespür für Anlagen und mit dem Müll-Unternehmen Waste Management setzt er auf eine Dienstleistung, die immer von den Menschen gebraucht wird.

