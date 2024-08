Der weltweite Börsencrash hat zu Beginn der Woche gezeigt, dass an den Märkten nicht alles sicher ist. Mit ein paar Buy-and-hold-forever Aktien kann man sein Portfolio aber gegen viele Risiken absichern. Wir verraten, wie das besonders gut funktioniert.

Wer eine Buy-and-Hold-forever Aktie sein Eigen nennt, der könnte nach dem Börsencrash am Montag nur einen großen Fehler gemacht haben, wenn er den entsprechenden Titel verkauft hat. Denn die sogenannten Aktien für die Ewigkeit sind genau in solchen Krisen wichtig.

Die Titel können in einem schwierigen Wirtschaftsumfeld durchaus mal fallen, dürfen sich aber immer auf ihr solides Geschäftsmodell verlassen und haben sich in der Vergangenheit so anpassungsfähig gezeigt, dass sie noch in 100 Jahren erfolgreich sein könnten.

Apple, Microsoft, Disney und Co. sind krisenresistent

Bestes Beispiel dafür ist Disney. Der Entertainment-Gigant hat sich über die Jahrzehnte in verschiedenen Geschäftsfeldern wie TV, Streaming, Kino und Freizeitparks etabliert und ist eine der stärksten Marken der Welt. Und obwohl die Aktie in den letzten Jahren nicht wirklich überzeugen konnte, befindet sich der Konzern in diesem Jahr mit zwei Megaerfolgen an den Kinokassen („Deadpool & Wolverine“ und „Alles steht Kopf 2“) und seinem Streaming-Dienst Disney Plus, der früher als erwartet profitabel wurde, wieder langsam in der Erfolgsspur.

Andere Beispiele sind die Tech-Giganten Apple und Microsoft. Die mussten auch im Zuge einer allgemeinen Technologieschwäche zuletzt an den Börsen Kursverluste einstecken. Die immer noch soliden Quartalszahlen sprechen aber gegen einen Abverkauf im großen Stil und in den letzten Jahren haben die Wertpapiere mit ihrer sagenhaften Performance schon einige Menschen reich gemacht.

Daneben gibt es aber auch defensive Aktien wie die des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble, die sich weniger durch große Wachstumssprünge und mehr durch eine beständige Dividendenzahlung auszeichnen. Da das Unternehmen Produkte des täglichen Bedarfs im großen Stil anbietet, sind riesige Verluste auch eher selten.

Viele Aktien für die Ewigkeit in einem Korb

Wer sein Portfolio jetzt mit solchen Buy-and Hold-forever Aktien stabiler machen und gegen kommende Krisen absichern möchte, kann sich auch den Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE anschauen. Der Index umfasst 30 Wertpapiere wie Apple, Microsoft, Procter & Gamble sowie Disney und diversifiziert das Risiko für Anleger so noch zusätzlich – damit Sie der nächste Crash nicht mehr überrumpelt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Microsoft.