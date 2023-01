Die Börsen konnten zuletzt wieder etwas zulegen. Mit dem Index auf stabile Aktien wie Rheinmetall, Berkshire Hathaway oder Microsoft, setzen Anleger auf schwankungsärmere Werte und schonen ihre Nerven. Von Florian Hielscher

Auch die Bundeswehr setzt auf Stabilität und will weiter am Panzer Puma festhalten. Der von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann in einem Gemeinschaftsunternehmen produzierte Kampfpanzer hatte zuletzt technische Probleme offenbart, die Bundeswehr setzt aber weiter auf das Modell. Sind die Probleme behoben, dürfte der Puma weiter gefragt sein. Im Zuge des Kriegsausbruchs in der Ukraine rüsten einige Nationen ihre Panzerbestände auf. Jüngst konnte sich Rheinmetall einen weiteren Auftrag sichern. Man liefert 40-Millimeter-Munition an zwei nicht näher benannte europäische NATO-Kunden.

Weitere spannende stabile Aktien

Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Rio Tinto meldete zuletzt höhere Produktionsmengen. Mit einem Zuwachs um 3,8 Prozent auf 87,3 Millionen Tonnen Eisenerz aus der wichtigen Mine Pilbara übertraf der Konzern in den drei Monaten bis Ende 2022 die Erwartungen der Analysten. Die Produktionsmengen steigen zumeist nicht spektakulär, aber beständig. Für 2022 lagen diese etwa für Kupfer um 5,5 Prozent höher als im Vorjahr. Seine Prognose für das neue Jahr behielt der Konzern weitestgehend bei, aufgrund einer Übernahme erhöhte das Unternehmen jedoch die Ziele für die Kupferproduktion.

Mit Widerstand hat dagegen nach wie vor Tech-Riese Microsoft zu kämpfen. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge äußert die EU weiter Bedenken bezüglich der milliardenschweren Übernahme von Spieleentwickler Activision Blizzard. Bis zum 11. April will die EU entscheiden, ob sie den Deal über 69 Milliarden Dollar genehmigt. Früheren Aussagen zufolge sei Microsoft zu Zugeständnissen bereit. Ein Scheitern der Übernahme wäre ein Schlag für das Gaming-Geschäft, doch unabhängig davon bleibt der Konzern bei Software, Hardware und Cloud stark positioniert.

In stabile Aktien investieren

Der BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index besteht aus 18 zu Beginn gleich gewichteten Aktien, deren Verteilung schwankt. Halbjährlich erfolgt ein Rebalancing. Komplettiert wird der Index durch das Zertifikat auf Xetra-Gold als größte Position. Aktien wie Rheinmetall, Rio Tinto, Berkshire Hathaway und Microsoft finden sich in diesem Index.



