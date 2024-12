Grüne Aktien stehen 2024 besonders unter Druck. Die Energiewende ist aber weiter im vollen Gange. Welche Papiere eignen sich jetzt für welche Anleger und wo liegen für Interessierte langfristig die besten Chancen?



Die Energiewende sorgt in vielen Branchen für große Umbrüche und auch die Unternehmen, die direkt an dem Transformationsprozessen beteiligt sind, stehen vor großen Herausforderungen. Dabei entwickeln sich Papiere auch verschiedenen Segmenten teils völlig unterschiedlich. Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power galt eins als einer der Hoffnungsträger im Bereich der erneuerbaren Energien. Heute verbrennt der Konzern vor allem Geld und steckt tief in den roten Zahlen. An liquiden Mitteln sind nur noch knapp 94 Millionen US-Dollar vorhanden. Im dritten Quartal verzeichnete der Konzern einen Umsatzrückgang um 13 Prozent auf 173,7 Millionen US-Dollar. Im Kerngeschäft mit Brennstoffzellen brachen die Verkäufe um 26 Prozent ein.



Zwar kündigte Plug Power an, 2025 wieder mehr Wachstum verzeichnen zu können und bis zum Jahr 2030 ein jährliches Umsatzwachstum von 30 Prozent zu erreichen. Ob das Unternehmen aber noch so lange durchhält und die den dann angepeilten Jahresumsatz von 3,75 Milliarden US-Dollar zu erreichen, bleibt fraglich. Analysten trauen der Aktie zwar teilweise noch eine Kursverdopplung zu, der Titel bleibt aber weiter höchst spekulativ und kein Kandidat für ein großes Investment.



RWE und Nordex können bei Anlegern punkten

Besser ist die Situation unter anderem bei RWE, das sich operativ stark entwickelte. Das Unternehmen investierte 6,9 Milliarden Euro in sein weiteres Wachstum und erreichte in den ersten neun Monaten ein bereinigtes EBITDA von 4,0 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis lag bei 1,6 Milliarden Euro. Dank seiner Marktmacht ist RWE durchaus für konservative Anleger geeignet, die Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen.



Ein Überraschungsei mit Potenzial bleibt die Aktie von Nordex. Der Windkraftanlagenhersteller bleibt ebenfalls noch ein eher spekulatives Investment, das Momentum hat die Aktie aber gerade auf ihrer Seite. Die Bank of America erhöhte kürzlich das hauseigene Kursziel von 17,90 auf 19,30 Euro und das Analysehaus Jefferies rät ebenfalls zum Kauf. In operativer Hinsicht sehe das Management des Windturbinen-Herstellers ein weiterhin stabiles Umfeld für die Lieferkette, geht aus einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar hervor. Dies dürfte in Verbindung mit einem höheren Auftragsbestand zu einer Verbesserung der Rentabilität im Jahr 2025 führen.



Diversifiziert in grüne Aktien investieren

Wer sich im Bereich der erneuerbaren Energien nicht nur auf eine Aktie verlassen möchte und einen guten Mix zwischen risikoreichen Highflyern und etablierten Unternehmen in sein Portfolio aufnehmen möchte, kann sich den Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE genauer anschauen.

In dem Aktienkorb befinden sich Papiere aus den Bereichen Biokraftstoff, Solarenergie und Windkraft. Zudem sind auch die hier genannten Plug Power, Nordex und RWE dabei. Selbst wenn einem Titel also die Luft ausgeht, haben Anleger dennoch Chancen, von der Energiewende insgesamt zu profitieren.

