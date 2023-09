Unternehmensprofil

Die Barclays PLC ist eine international ausgerichtete Geschäfts- und Investmentbank. Als solche transferiert, verleiht und investiert Barclays das Geld seiner Kunden weltweit. Daneben agiert der Konzern in den Bereichen Privatkunden, Kreditkarten, Geschäfts- und Investment-Banking wie auch Vermögensverwaltung. Das Engagement der Gruppe erstreckt sich zum einen auf das Segment "Barclays UK", welches das UK Personal Banking, das UK Business Banking und die Geschäfte rund um die Barclaycard in UK beinhaltet. Zum anderen wird über das Segment Barclays International berichtet, das die Geschäftsbereiche Corporate and Investment Bank und Consumer, Cards and Payments beinhaltet. Die Bank ist in 52 Ländern, vor allem in Europa, Amerika aber auch in Asien und Afrika, präsent. Das Unternehmen hat seine Ursprünge im 17. Jahrhundert. Barclays wurde im Zuge der Finanzkrise 2009/2010 als "systemrelevantes Finanzinstitut" kategorisiert.

Offizielle Webseite: www.barclays.com