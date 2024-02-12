Cherry
Aktuelle Nachrichten zu Cherry
dpa-AFX News zu Cherry
EQS-News: Cherry SE bestellt Rogier Volmer dauerhaft zum CEO und setzt damit auf Kontinuität bei der strategischen Transformation (deutsch)
EQS-News: Cherry SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur finanziellen Stärkung und Absicherung des Zukunftsprogramms "Project Blossom" (deutsch)
EQS-Adhoc: Cherry SE: Argand verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von bis zu 5,6 Mio. Euro (deutsch)
EQS-News: Personelle Veränderung im Vorstand der Cherry SE: COO Dr. Udo Streller scheidet nach Vertragsende im Juni aus (deutsch)
EQS-News: Cherry SE veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026 - Operative Profitabilität signifikant gesteigert (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|98,70
|98,40
|110,45
|126,46
|132,51
|Nettogewinn (Mio)
|-3,10
|-6,80
|-45,45
|-126,88
|-35,73
|Gewinn/Aktie
|-
|-1,06
|-1,96
|-5,45
|-1,49
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|0,02
|0,03
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Cherry SE ist ein weltweit tätiger Hersteller von mechanischen Tastatur-Switches für Gaming-Tastaturen und von Computer-Eingabegeräten, die vor allem in den Bereichen Gaming, Büro, Industrie, Cybersecurity sowie Telematiklösungen für das Gesundheitssystem eingesetzt werden. Diese Aktivitäten gliedern sich in zwei Geschäftsfelder. Das Geschäftsfeld Gaming umfasst die Segmente Gaming Switches und Gaming Peripherals. Das Geschäftsfeld Professional unterteilt sich in die Segmente Office & Industry Peripherals und Healthcare & Security Peripherals. Das Unternehmen betreibt in Produktionsstätten und Büros in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Hongkong und Taiwan sowie in Österreich und den USA.
Offizielle Webseite: https://www.cherry.de