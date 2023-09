Unternehmensprofil

Die Cherry SE ist ein weltweit tätiger Hersteller von mechanischen Tastatur-Switches für Gaming-Tastaturen und von Computer-Eingabegeräten, die vor allem in den Bereichen Gaming, Büro, Industrie, Cybersecurity sowie Telematiklösungen für das Gesundheitssystem eingesetzt werden. Diese Aktivitäten gliedern sich in zwei Geschäftsfelder. Das Geschäftsfeld Gaming umfasst die Segmente Gaming Switches und Gaming Peripherals. Das Geschäftsfeld Professional unterteilt sich in die Segmente Office & Industry Peripherals und Healthcare & Security Peripherals. Das Unternehmen betreibt in Produktionsstätten und Büros in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Hongkong und Taiwan sowie in Österreich und den USA.

Offizielle Webseite: www.cherry.de