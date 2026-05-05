Fraport
Aktuelle Nachrichten zu Fraport
dpa-AFX News zu Fraport
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|4,78
|4,53
|4,56
|4,58
|4,11
|Nettogewinn (Mrd)
|0,34
|0,31
|0,47
|0,50
|0,43
|Gewinn/Aktie
|3,65
|3,37
|4,67
|4,88
|4,26
|Dividende/Aktie
|1,91
|1,00
|1,00
|-
|-
|Rendite (%)
|2,81
|1,47
|1,44
|-
|-
|KGV
|18,44
|20,27
|14,90
|12,13
|12,93
|KUV
|1,30
|1,39
|1,41
|1,20
|1,24
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Fraport AG und ihre Konzerngesellschaften erbringen sämtliche Leistungen rund um den Flug- und Terminalbetrieb. Zudem sind sie Partner für das Retail-Geschäft und die Immobilienentwicklung. Das operative Geschäft gliedert sich in vier Segmente. "Aviation" bildet den Betrieb der land- und luftseitigen Infrastruktur am Frankfurter Flughafen ab. Dazu gehören auch der in Deutschland gesetzlich regulierte Bereich der Flughafenentgelte und wesentliche Sicherheitsdienstleistungen. "Retail & Real Estate" verantwortet im Wesentlichen die Retailaktivitäten und die Vermarktung von Immobilien und Grundstücken am Flughafen Frankfurt. "Ground Handling" beinhaltet die Lade-, Gepäck- und Passagierservices, Post- und Gepäcktransporte sowie die Frachtabfertigung am Flughafen Frankfurt. "International Activities & Services" umfasst die Akquisition, den Betrieb, die Unterhaltung, die Entwicklung und den Ausbau von Flughäfen und Infrastruktureinrichtungen im Ausland.
Offizielle Webseite: https://www.fraport.de