Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Fraport

%
H T
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Börse -
Stand -
Fraport Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Fraport

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Fraport

    dpa-AFX News zu Fraport

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Fraport

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,78 4,53 4,56 4,58 4,11
    Nettogewinn (Mrd) 0,34 0,31 0,47 0,50 0,43
    Gewinn/Aktie 3,65 3,37 4,67 4,88 4,26
    Dividende/Aktie 1,91 1,00 1,00 - -
    Rendite (%) 2,81 1,47 1,44 - -
    KGV 18,44 20,27 14,90 12,13 12,93
    KUV 1,30 1,39 1,41 1,20 1,24

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Fraport AG und ihre Konzerngesellschaften erbringen sämtliche Leistungen rund um den Flug- und Terminalbetrieb. Zudem sind sie Partner für das Retail-Geschäft und die Immobilienentwicklung. Das operative Geschäft gliedert sich in vier Segmente. "Aviation" bildet den Betrieb der land- und luftseitigen Infrastruktur am Frankfurter Flughafen ab. Dazu gehören auch der in Deutschland gesetzlich regulierte Bereich der Flughafenentgelte und wesentliche Sicherheitsdienstleistungen. "Retail & Real Estate" verantwortet im Wesentlichen die Retailaktivitäten und die Vermarktung von Immobilien und Grundstücken am Flughafen Frankfurt. "Ground Handling" beinhaltet die Lade-, Gepäck- und Passagierservices, Post- und Gepäcktransporte sowie die Frachtabfertigung am Flughafen Frankfurt. "International Activities & Services" umfasst die Akquisition, den Betrieb, die Unterhaltung, die Entwicklung und den Ausbau von Flughäfen und Infrastruktureinrichtungen im Ausland.

    Offizielle Webseite: https://www.fraport.de

    Aktionärsverteilung