Das Jahr ist noch keine 4 Wochen alt, da haben manche Aktien bereits 37 Prozent Rendite gebracht. Welche Aktien aus DAX, Dow Jones, S&P 500 und Co am besten ins Jahr gestartet sind.

Dass der Jahresstart wuchtig war, ist den meisten Anlegern mittlerweile bekannt. Doch wie stark manche Aktien wirklich gestiegen sind zeigt sich, wenn man auf die jeweils beste Aktie aus den großen Indizes zwischen dem 1. Januar und dem 23. Januar blickt:

Die besten deutschen Aktien

Aus dem DAX zeigt die Vonovia-Aktie die bislang beste Performance in 2023. Der Immobilienkonzern konnte bereits um 18,03 Prozent steigen. Nun wurde er an der 200-Tage-Linie vorerst abgelehnt. Anleger achten darauf, was an dieser wichtigen Marke weiter passiert.

Dabei kann die beste Aktie aus dem TecDAX sogar noch mehr zulegen: Um 28,31 Prozent geht es für das Papier von MorphoSys nach oben. Das Biotech-Unternehmen war vorher stark abgestraft worden und versucht sich nun zu erholen.

Und die besten Aktie des MDAX setzt sogar noch einen drauf. Denn der Flughafen-Konzern Fraport konnte sich sogar um 34,98 Prozent in 2023 verbessern und damit den Turnaround einleiten.

Die besten US-Aktien 2023

In den USA sieht das Bild ähnlich aus. Bei den Blue-Chip-Aktien aus dem Dow Jones konnte tatsächlich der Unterhaltungskonzern Walt Disney mit einem Plus von 16,99 Prozent am stärksten zulegen.

Im S&P 500 war das Rennen aufgrund der vielen Aktien sehr knapp und das Ergebnis kann einen Tag später schon wieder ganz anders aussehen. Doch bei der Auswertung waren die Aktien der Fluglinie United Airlines mit einem Zugewinn von 29,61 Prozent auf Rang 1.

Und im Technologie-Index Nasdaq waren es die Papiere von Warner Bros Discovery. Sie legten sogar um 37,01 Prozent zu.

