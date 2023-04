Obwohl der DAX bereits gut gelaufen ist, bieten manche deutsche Aktien noch riesige Kurspotenziale: So attestieren etwa Analysten bis zu 69 Prozent Kurspotenzial bei Werten wie Vonovia, Volkswagen oder auch der Deutschen Bank.

In der kommenden Woche veröffentlichen aus dem DAX die Deutsche Börse, MTU, BASF, Deutsche Bank, Covestro und Mercedes-Benz ihre Quartalszahlen. Es ist für Anleger also an der Zeit, sich über die Einschätzung der Analysten und über die Kurspotenziale im Klaren zu sein.

Und so schätzen die Analysten die DAX-Aktien ein:



Bis zu 69 Prozent Kurspotenzial bei Aktien von Vonovia, Volkswagen und Deutsche Bank

Momentan sehen die Analysten bei Bloomberg tatsächlich durchschnittlich 68,52 Prozent Kurspotenzial bei der Vonovia Aktie. Dies hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass der Kurs der Immobilien-Aktie zuletzt deutlich gesunken war und vermutlich noch nicht alle Analysten ihre Kursziele angepasst haben.

Doch auch bei der Volkswagen-Aktie gibt es jetzt 48,21 Prozent Potenzial laut den Analysten. Dahinter folgt auf Platz 3 das Papier von Sartorius mit einem Kursziel von 469,86 Euro und somit 40,26 Prozent Potenzial.

Doch welche Aktien können Anleger sich noch anschauen und bei welchen sehen Analysten aktuell nicht viel Potenzial?

DAX-Aktien mit viel und mit wenig Potenzial

Auch die Deutsche Bank und Porsche SE stechen mit annähernd 40 Prozent Kurspotenzial aus der Masse der Aktien heraus. Auf der anderen Seite sehen Analysten beim Papier von Henkel gar keine Kurschancen mehr: Sie schätzen sogar, dass der faire Wert rund 10 Prozent unter dem jetzigen Kurs liegt. Auch bei Adidas, (-6,51 Prozent), Beiersdorf (-5,42 Prozent), E.ON (-1,21 Prozent) und MTU (-0,07 Prozent), sieht es nicht gut aus.

