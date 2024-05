Der KI- und Chip-Boom ist in vollem Gange. Aber stehen uns die größten Kursexplosionen an den Märkten erst noch bevor? Anleger sollten diese Technologie-Aktien im Blick haben.

Chip-Aktien sind heute einer der Megatrends an den Aktienmärkten. Die Halbleiter sind heiß begehrt und stecken in fast jedem technologischen Gerät, das man sich vorstellen kann. Ob Smartphone, Computer oder Autos, ohne die Industrie hinter den Chips geht heute nichts mehr.

Kein Wunder also, dass Aktien wie ASML, Nvidia und Co. in den letzten Monaten und Jahren an den Börsen durch die Decke gegangen sind. Das bedeutet aber auch, dass bisher nicht investierte Anleger den Zug möglicherweise schon verpasst haben - oder doch nicht?

Morgan Stanley sieht nächste Chip-Welle anrollen

Wenn es nach den Analysten von Morgan Stanley geht, dann könnte uns der ganz große Hype um Chip-Aktien erst noch erwarten, wenn die sogenannten KI-PCs die Märkte fluten. Die Analysten gehen davon aus, dass die Durchdringungsrate solcher Computer schon im Jahr 2027 95 Prozent betragen soll. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 liegt dieser Wert bei acht Prozent.

Diese Chip-Aktien könnten profitieren

Wenn es nach den Experten von Morgan Stanley geht, dann könnten von diesem neuen Trend vor allem die Aktien von TSMC, Nvidia, Qualcomm, Microsoft und Arm profitieren. Aber auch deutsche Vertreter wie Infineon würden auf die ein oder andere Weise bei entsprechenden Kursexplosionen mitgezogen werden. Das diese Werte eng zusammenhängen, hatten zuletzt erst neue Quartalszahlen von Nvidia gezeigt, die der ganzen Branche durch übertroffene Erwartungen Aufwind verlieh.

Viele der angesprochenen Titel wie TSMC, Nvidia, Qualcomm und Infineon finden Sie auch im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE, in dem die Redaktion die aus unserer Sicht 15 attraktivsten Werte aus einer Wachstumsbranche ausgewählt hat, wie womöglich noch lange nicht am Ende ist.

