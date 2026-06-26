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Ross Stores

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WKN 870053
ISIN US7782961038
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 26,76 25,16 22,75 21,13 20,38
    Nettogewinn (Mrd) 2,68 2,48 2,15 2,09 1,87
    Gewinn/Aktie 8,60 7,81 6,66 6,36 5,59
    Dividende/Aktie 1,94 1,80 1,62 1,47 1,34
    Rendite (%) 0,77 0,72 0,86 0,98 0,93
    KGV 29,34 32,24 28,33 23,67 25,70
    KUV 2,94 3,18 2,75 2,36 2,36

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Ross Stores, Inc. betreibt unter den Marken "Ross Dress for Less" und "dd's DISCOUNTS" Einzelhandelsgeschäfte für Bekleidung und Wohnmode. Ross Dress for Less betreibt mehr als 1.550 Standorte und ist damit in ihrem Bereich die größte Handelskette in den USA. Angeboten werden qualitativ hochwertige, saisonale Marken- und Designerkleidung, Accessoires, Schuhe und Wohnmode an, die 20 bis 60 Prozent unter den regulären Preisen in Kaufhäusern und Fachgeschäften liegen. In seinen über 270 dd's DISCOUNTS-Filialen bietet das Unternehmen Bekleidung, Accessoires, Schuhe und Wohnmode in erstklassiger Qualität und Saison zu Preisen an, die 20 bis 70 Prozent unter den regulären Preisen in Kaufhäusern und Discountläden liegen. Die typische dd's-Filiale befindet sich in einem etablierten Einkaufszentrum in einer dicht besiedelten städtischen oder vorstädtischen Region. Gestartet ist Ross 1982 mit sechs Niederlassungen in der Region San Francisco.

    Offizielle Webseite: https://www.rossstores.com

    Aktionärsverteilung