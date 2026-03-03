Secunet Security
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dpa-AFX News zu Secunet Security
EQS-News: secunet Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu und beschließt Dividende von 2,58 Euro je Aktie (deutsch)
EQS-News: secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs im 1. Quartal 2026 fort - Auftragseingang fast verdoppelt (deutsch)
EQS-News: secunet Security Networks veröffentlicht testierten Ge-schäftsbericht 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|554,30
|503,13
|458,83
|406,38
|393,68
|Nettogewinn (Mio)
|47,70
|39,43
|33,34
|27,94
|29,00
|Gewinn/Aktie
|7,39
|6,10
|5,15
|4,32
|4,51
|Dividende/Aktie
|3,45
|2,95
|2,58
|2,73
|2,36
|Rendite (%)
|1,92
|1,64
|1,41
|2,31
|1,62
|KGV
|24,28
|29,39
|35,65
|27,36
|32,24
|KUV
|2,09
|2,30
|2,59
|1,88
|2,40
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die secunet Security Networks AG bietet ihren Kunden Komplettlösungen für die Informations- und Telekommunikationssicherheit an. Das Angebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Informationssicherheit mit den Bereichen Sicherheitsanalyse, Konzeption und Beratung, Implementierung, Service und Schulung. Besondere Kompetenzen besitzt die Gesellschaft in den Bereichen Public-Key-Infrastrukturen (PKI; einschließlich Trust Center), Firewalls, Netzwerksicherheit, Virtual Private Networks (VPN), Security Management, Intrusion Detection, Zutrittskontrolle, Smart Cards, Penetrationstest und ISDN-Sicherheit. Das Geschäft ist in die beiden Segmente Public Sector und Businesss Sector gegliedert. Als herstellerunabhängiges Unternehmen ist secunet mit eigenen Niederlassungen in ganz Deutschland sowie ausgewählten Standorten im Ausland tätig.
Offizielle Webseite: https://www.secunet.com