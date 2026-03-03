Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Secunet Security

%
H T
WKN 727650
ISIN DE0007276503
Börse -
Stand -
Secunet Security Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Secunet Security

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Secunet Security

    dpa-AFX News zu Secunet Security

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Secunet Security

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 554,30 503,13 458,83 406,38 393,68
    Nettogewinn (Mio) 47,70 39,43 33,34 27,94 29,00
    Gewinn/Aktie 7,39 6,10 5,15 4,32 4,51
    Dividende/Aktie 3,45 2,95 2,58 2,73 2,36
    Rendite (%) 1,92 1,64 1,41 2,31 1,62
    KGV 24,28 29,39 35,65 27,36 32,24
    KUV 2,09 2,30 2,59 1,88 2,40

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die secunet Security Networks AG bietet ihren Kunden Komplettlösungen für die Informations- und Telekommunikationssicherheit an. Das Angebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Informationssicherheit mit den Bereichen Sicherheitsanalyse, Konzeption und Beratung, Implementierung, Service und Schulung. Besondere Kompetenzen besitzt die Gesellschaft in den Bereichen Public-Key-Infrastrukturen (PKI; einschließlich Trust Center), Firewalls, Netzwerksicherheit, Virtual Private Networks (VPN), Security Management, Intrusion Detection, Zutrittskontrolle, Smart Cards, Penetrationstest und ISDN-Sicherheit. Das Geschäft ist in die beiden Segmente Public Sector und Businesss Sector gegliedert. Als herstellerunabhängiges Unternehmen ist secunet mit eigenen Niederlassungen in ganz Deutschland sowie ausgewählten Standorten im Ausland tätig.

    Offizielle Webseite: https://www.secunet.com

    Aktionärsverteilung