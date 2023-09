Unternehmensprofil

Die secunet Security Networks AG bietet ihren Kunden Komplettlösungen für die Informations- und Telekommunikationssicherheit an. Das Angebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Informationssicherheit mit den Bereichen Sicherheitsanalyse, Konzeption und Beratung, Implementierung, Service und Schulung. Besondere Kompetenzen besitzt die Gesellschaft in den Bereichen Public-Key-Infrastrukturen (PKI; einschließlich Trust Center), Firewalls, Netzwerksicherheit, Virtual Private Networks (VPN), Security Management, Intrusion Detection, Zutrittskontrolle, Smart Cards, Penetrationstest und ISDN-Sicherheit. Das Geschäft ist in die beiden Segmente Public Sector und Businesss Sector gegliedert. Als herstellerunabhängiges Unternehmen ist secunet mit eigenen Niederlassungen in ganz Deutschland sowie ausgewählten Standorten im Ausland tätig.

Offizielle Webseite: www.secunet.com