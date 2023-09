Unternehmensprofil

Die STO SE & Co. KGaA (zuvor STO AG) stellt Systeme für Gebäudefassaden, darunter auch Dämmsysteme, Beschichtungen sowie Außen- und Innenfarben, Putze, Spachtelmasse und Dispersionsbindemittel her. Zu den Entwicklungen der STO SE & Co. KGaA gehören sowohl Abschirmgewebe zur Dämmung gegen Elektrosmog sowie Farben, die mit eingebauten Katalysatoren die Luft automatisch von Schadstoffen befreien. Das operative Geschäft erstreckt sich damit über die Produktgruppen "Fassadensysteme", "Fassadenbeschichtungen", "Innenraumprodukte" und "übrige Produktgruppen". Am Firmensitz in Stühlingen betreibt die Gesellschaft mit ihrer Fabrik laut eigenen Angaben einen der fortschrittlichsten Fertigungsstandorte der Branche. Insgesamt ist die STO SE mit über 40 operativen Tochterunternehmen und deren Betriebsstätten in mehr als 30 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen berichtet in den drei Segmenten "Westeuropa", "Nord-/Osteuropa" und "Amerika/Asien" untergliedert.

Offizielle Webseite: www.sto.de