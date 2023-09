Unternehmensprofil

Die Südzucker AG ist vorwiegend mit der Produktion und dem Vertrieb von Zucker befasst. In diesem Hauptsegment verfügt das Unternehmen direkt und über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften im In- und europäischen Ausland über 29 Fabriken und zwei Raffinerien. Dort wurden im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr bis Ende Februar 2018 rund 36,0 (i.V. 28,6) Mill. t Rüben zu 5,9 (4,7) Mill. t Zucker verarbeitet. Neben dem traditionellen Kernsegment "Zucker" hat der Südzucker-Konzern seine Aktivitäten in den vergangenen Jahren sukzessive ausgeweitet und berichtet heute über vier weitere Segmente: "Spezialitäten", "Frucht", "Stärke" und "CropEnergies". Neben Produkten wie natürlichen Süßungsmitteln, Lebensmittelzutaten und Tiefkühlpizzen erzeugt und vertreibt Südzucker auch Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Im Segment "Zucker" ist der Konzern in Europa Marktführer, in den anderen Geschäftsbereichen nimmt Südzucker eine starke Marktposition ein.

Offizielle Webseite: www.suedzucker.de