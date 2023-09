Unternehmensprofil

Die TIM S.p.A. (zuvor Telecom Italia S.p.A.) ist ein führender Telekommunikationsprovider mit weltweitem Engagement. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in drei Segmente: "Domestic (Inland)", "Brasilien" und "Andere". Das Inlandssegment umfasst Sprach- und Datendienste in Fest- und Mobilfunknetzen für Endkunden (Retail) und andere Betreiber (Wholesale), die Aktivitäten der Telecom Italia Sparkle Gruppe, die auf internationaler Ebene Glasfasernetze für Großkunden entwickelt, Produkte und Dienstleistungen für die Informationstechnologie von Olivetti sowie die INWIT S.p.A., die insbesondere die Infrastruktur für die Unterbringung von Funkübertragungsanlagen für Mobilfunknetze zur Verfügung stellt. Im Segment "Brasilien" werden Dienstleistungen im Bereich der UMTS-, GSM- und LTE-Technologien angeboten. Im Segment "Andere" ist alles gebündelt, was nicht zum Kerngeschäft zählt.

Offizielle Webseite: www.telecomitalia.com