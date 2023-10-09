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Telecom Italia

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WKN 120470
ISIN IT0003497168
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,62 14,23 14,99 14,68 16,50
    Nettogewinn (Mrd) 0,62 0,42 0,52 -0,36 -1,11
    Gewinn/Aktie - - 0,01 -0,03 -0,07
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) 4,01 3,25 - - -
    KGV 26,57 37,57 513,80 - -
    KUV 1,04 1,10 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die TIM S.p.A. ist ein führender Telekommunikationsprovider mit weltweitem Engagement. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in drei Segmente: "Domestic (Inland)", "Brasilien" und "Andere". Das Inlandssegment umfasst Sprach- und Datendienste in Fest- und Mobilfunknetzen für Endkunden (Retail) und andere Betreiber (Wholesale), die Aktivitäten der Telecom Italia Sparkle Gruppe, die auf internationaler Ebene Glasfasernetze für Großkunden entwickelt, Produkte und Dienstleistungen für die Informationstechnologie von Olivetti sowie die INWIT S.p.A., die insbesondere die Infrastruktur für die Unterbringung von Funkübertragungsanlagen für Mobilfunknetze zur Verfügung stellt. Im Segment "Brasilien" werden Dienstleistungen im Bereich der UMTS-, GSM- und LTE-Technologien angeboten. Im Segment "Andere" ist alles gebündelt, was nicht zum Kerngeschäft zählt. Am 1. Juli 2024 wurde der Verkauf des inländischen Festnetzgeschäfts (Primärnetz und Großkundengeschäft) an die FiberCop S.p.A. und die Telenergia S.r.l. abgeschlossen.

    Offizielle Webseite: https://www.telecomitalia.com

    Aktionärsverteilung