Kaum zu fassen: Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich jüngst mit Aktien von Apple und Meta eingedeckt. Rechnet er etwa schon mit der nächsten Tech-Rallye?

Es war ein gutes Jahr für Tech-Werte: Angetrieben durch den Hype um künstliche Intelligenz konnten die großen Tech-Giganten deutlich zulegen. Aktien wie etwa Nvidia liegen über 200 Prozent im Plus seit Jahresanfang und große Tech-Indizes wie der Nasdaq 100 liegen über 45 Prozent im Plus.

Viele Anleger fürchten jedoch, den Einstieg bei den großen Tech-Giganten verpasst zu haben – denn kann es denn wirklich immer noch deutlich weiter bergauf bei diesen Aktien gehen? Eindeutig ja, wenn es nach Microsoft-Gründer Bill Gates geht. Denn die jüngste Offenlegung seines Portfolios zeigt: Der Milliardär hat sich im dritten Quartal ganz neu mit Aktien von Apple und Meta eingedeckt. Obwohl Bill Gates zwar ein Tech-Experte ist, kamen Tech-Titel in seinem Portfolio bisher eher weniger vor. Rechnet er also nun schon bald mit einem neuen Bullenmarkt für Tech-Werte?





Bill Gates deckt sich mit Aktien von Apple und Meta ein – das steckt dahinter

Interessierte Anleger können verfolgen, auf was für Aktien der Tech-Gründer aktuell setzt. Die Investitionen von Gates sind öffentlich einsehbar, da institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von über 100 Millionen Dollar quartalsweise der amerikanischen Börsenaufsicht SEC ihre Aktienoffenlegung in Form 13F vorlegen müssen. Obwohl Bill und Melinda Gates mittlerweile getrennte Wege gehen, führen sie die gemeinsame Stiftung "Bill & Melinda Gates Foundation" weiterhin fort. Das Vermögen der Stiftung wird vom "Bill & Melinda Gates Foundation Trust" verwaltet und von externen Investmentmanagern betreut. Aktuell kann man beim Portfolio den Stand vom 30. September sehen.

Und der zeigt: Bill Gates hat neu eine Position für Apple und Meta eröffnet. Von Apple wurden 52.815 Aktien gekauft, von Meta 27.035 Aktien. Außerdem wurde auch in den iSahres Technology ETF investiert. Zudem erhöhte Gates den Anteil bei seiner größten Position, Microsoft. Auch stockte er bei Walmart und UPS auf. Die Warren-Buffett-Aktie Berkshire Hathaway hingegen reduzierte er um zehn Prozent.

Sieht man sich die Transaktionen an, so sieht es ganz danach aus, als sei Bill Gates im Tech-Fieber. Der äußerte sich erst dieses Jahr begeistert zur aktuellen Entwicklung um KI und ChatGPT. „Im Laufe meines Lebens habe ich zwei Demonstrationen von Technologie erlebt, die ich als revolutionär empfand", schrieb Bill Gates im März in seinem Blog. Das erste Mal sei 1980 gewesen, als er die erste grafische Benutzeroberfläche sah -der Vorläufer aller folgenden Betriebssysteme. „Die zweite große Überraschung kam erst letztes Jahr." Denn da sorgte OpenAI mit dem smarten Chatbot ChatGPT für einen Knall: Der offenbarte, wie weit wir beim Thema KI bereits sind.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.