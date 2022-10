Trotz einer drohenden Rezession, hoher Zinsen und einer weiterhin hohen Inflation steigen die Märkte. Aber ist das vielleicht nur eine Bärenmarktrally? Doch egal, in welche Richtung es geht: Die folgenden 11 Aktien sind Werte, mit denen Sie immer profitieren und die Frontrunner einer neuen Rally sein werden. Von Johann Werther

Im Moment steht die Quartalssaison an und alle Augen richten sich mit Spannung auf die aktuellen Unternehmensergebnisse. Doch diese dürften laut der Meinung vieler Analysten und Experten eine deutliche Marktbewegung nach unten in Fahrt setzen. Allgemein wird die Stimmung ebenfalls immer schlechter und nicht nur Börsianer fürchten inzwischen eine harte Rezession.

Doch für viele Anleger ist einer oder mehrere Crashs am Aktienmarkt nicht neues oder wird sogar mehr als sehnsüchtig erwartet. Dies geschieht meist weniger, weil man Spaß daran hat, das eigene Geld verbrennen zu sehen oder weil der Anleger selbst short ist, sondern im Wesentlichen, weil sie auf den Einstieg am Boden warten.

Diese 11 Aktien sind klare Frontrunner

Doch natürlich ist es gar nicht so einfach immer das Tief zu treffen und schon viele Anleger haben sich bei diesem Versuch die Finger verbrannt oder kamen zu spät und hatten schon einiges an Performance verpasst. Bekanntlich heißt es nach Warren Buffett ja auch: ”Time in the Market beats timing the Market”

Wer es allerdings trotzdem versuchen will, für den haben wir elf Gewinneraktien herausgesucht, die aus ganz unterschiedlichen Gründen schon vor der allgemeinen Erholung der Märkte beginnen zu steigen. Grund dafür ist größtenteils eine Wachstumsstory oder ein sehr antizyklischer Bereich, wie im Fall der Versicherungen oder Industriegase. Also egal, ob man als Anleger das Tief treffen oder ob man mit diesen Werten die Zeit im Bärenmarkt verkürzen will, diese Aktien sind auf jeden Fall einen Blick wert:

Apple

Adobe

Amazon.com

Advanced Micro Devices

ASML Holding

Danaher

Alphabet

Linde

Microsoft

Nvidia Corp.

UnitedHealth Group

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia