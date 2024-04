Wir haben jeweils sechs Champions-Aktien aus Deutschland, Europa und den USA gefunden, die allesamt hohe Dividenden zahlen und niedrige KGVs aufweisen. Welche Aktien Anleger jetzt unbedingt kaufen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Unterbewertete Aktien erfreuen sich bei Anlegern oft großer Beliebtheit. Wir haben nun 18 Aktien gefunden, die alle ein sehr niedriges KGV aufweisen, die aber zeitgleich sehr hohe Dividenden bezahlen. Zudem empfiehlt BÖRSE ONLINE die allermeisten dieser Champions-Aktien aus Deutschland, Europa und den USA auch noch zum Kauf. Und um diese Aktien geht es:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen deutschen Aktien

In der BÖRSE ONLINE Datenbank haben wir dabei diese sechs deutschen Aktien gefunden, die sowohl hohe Dividenden zahlen, als auch niedrige KGVs aufweisen. So findet sich etwa die Deutsche Lufthansa-Aktie auf dieser Liste. Die deutsche Airline zahlt momentan eine Dividendenrendite von 4,20 Prozent und das bei einem KGV von 4,5. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Lufthansa-Aktie zum Kauf, Anleger achten aber darauf, dass der Chart aktuell noch gar nicht schön aussieht. Man muss bei einem Investment Geduld mitbringen, weil das Papier noch unter der 50-Tage-Linie und auch unter der 200-Tage-Linie notiert.

Eine angenehm hohe Dividendenrendite zahlt hingegen Schaeffler. Der Autozulieferer kommt auf eine Dividende von 6,96 Prozent und das bei einem KGV von 5,8. Zudem befindet sich die Schaeffler-Aktie in einem sauberen Aufwärtstrend und Anleger können zugreifen. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 10 Euro.

Diese Europa-Aktie zahlt bis zu 11,52 Prozent Dividendenrendite

Spannend für Dividendenjäger wird es dann bei der britischen Frontline-Aktie. Das Unternehmen ist führend im internationalen Transport von Rohöl und kommt auf eine stolze Dividendenrendite von 11,52 Prozent. Und das bei einem KGV von 5,3. BÖRSE ONLINE rät bei der Frontline-Aktie weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro. Weil die Aktie sich in einem sehr schönen Aufwärtstrend befindet, können Anleger hier weiter zukaufen.

Ebenfalls spannend für Anleger dürfte die Repsol-Aktie sein. Der spanische Öl- und Gas-Produzent steht schon länger auf der Kaufliste von BÖRSE ONLINE und brachte Anleger gute Gewinne. Der Aufwärtstrend ist voll intakt, auch wenn es jetzt zu einer kleinen Korrektur kommen kann. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Repsol-Aktie mit einem Kursziel von 20 Euro weiter zum Kauf. Mit einer Dividendenrendite von 5,71 Prozent und einem KGV von 5,8 kann man da nicht viel falsch machen.

US-Champions-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Denn auch in den USA finden sich immer wieder günstig bewertete Aktien. So etwa Verizon mit einem KGV von 8,9 und einer Dividendenrendite von 6,46 Prozent. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Verizon-Aktie mit einem Kursziel von 46 Euro zum Kauf. Aktuell befindet sich der Telekommunikations-Anbieter aus den USA auch in einem schönen Aufwärtstrend. Immer mal wieder testet die Aktie die 50-Tage-Linie an, doch solange diese hält, ist alles in bester Ordnung.

Ebenfalls spannend ist die Ford-Aktie. Denn der Autobauer konnte an der Börse zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen schönen Aufwärtstrend ausbilden und notiert mittlerweile über der 50-Tage-Linie und auch über der 200-Tage-Linie. Mit einem KGV von 7,3 und einer Dividendenrendite von 4,47 Prozent ist die Ford-Aktie zudem weiterhin attraktiv bewertet.

