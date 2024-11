Wenn die bekannte Investorin Cathie Wood auf einmal gleich bei zwei berühmten Tech-Giganten zuschlägt, will das schon etwas heißen. Auf welche Börsenstars hat sie es abgesehen?

Cathie Wood (68) ist an der Börse weltbekannt. Zwar zeichnet sie sich vor allem durch einen relativ risikohohen Anlagestil aus, wegen dem sie schon häufiger Kritik einstecken musste. Denn Wood und ihre Firma ARK Invest haben es vor allem auf disruptive Innovationen abgesehen – also auf Unternehmen, deren Technologien und Erfindungen häufig noch am Anfang der Reise stehen, aber das Potenzial haben, in Zukunft am Massenmarkt heiß begehrt zu werden.

Daher investiert Wood auch häufig in weniger bekannte Namen und Unternehmen, die meist noch nicht profitabel sind. Da sticht es besonders ins Auge, wenn Wood im November gleich bei zwei weltberühmten Tech-Giganten zuschlägt. Und dabei handelt es sich nicht etwa um ihre altbekannte Favoriten-Aktie Tesla.

Bei diesen 2 weltberühmten Tech-Giganten geht Cathie Wood im November auf Einkaufstour

Ein Blick auf Cathie Woods jüngste Trades im November zeigt: Am vierten November schlug die Investorin sowohl bei E-Commerce-Gigant Amazon als auch bei Mark Zuckerbergs Meta zu. Bei Amazon kaufte sie über 5.800 Aktien, bei Meta sogar über 6.100 Aktien.

Sieht man sich Woods aktiv gemanagte ETFs an, so entdeckt man, dass die Technologie-Giganten gleich in mehreren davon zu finden sind. So hat Cathie Wood die Amazon Aktie sowohl im ARK Space Exploration & Innovation ETF (hier ist das Unternehmen sogar die achtgrößte Position), im Next Generation Internet ETF, im Innovation ETF, im Autonomous Tech. & Robotics ETF als auch im Fintech Innovation ETF. Meta findet sich als sechstgrößte Position im Next Generation Internet ETF und ist außerdem auch im Innovation ETF und dem Fintech Innovation ETF vertreten.

Keine schlechte Wahl: Sowohl bei Amazon als auch bei Meta empfehlen Analysten mehrheitlich den Kauf. Bei Amazon sehen sie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 231 US-Dollar sogar eine Kurschance von 18 Prozent – und das, obwohl die Aktie seit Jahresanfang bereits rund 30 Prozent im Plus liegt. Für dieses und nächstes Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem zweistelligen Plus beim Umsatz, beim Gewinn könnte sogar ein Plus von 114 Prozent auf 6,26 US-Dollar drin sein. Auch ist die Aktie mit einem KGV von 31 derzeit deutlich günstiger als sonst zu haben – der Zehn-Jahresdurchschnitt liegt hier bei 45.

Ganz ähnlich sieht es bei Meta aus. Hier sehen die Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 647 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent. auch hier könnten dieses und nächstes Geschäftsjahr zweistellige Wachstumschancen bei Umsatz und Gewinn warten. Die Aktie liegt seit Jahresanfang sogar schon 60 Prozent im Plus.

Für beide Aktien kann es als positives Zeichen interpretiert werden, dass Cathie Wood jüngst zugeschlagen hat. Denn obwohl es sich sozusagen fast schon um „alteingesessene“ Tech-Riesen handelt, zeigen die Käufe, dass Wood noch jede Menge Raum und Potenzial für Disruption und Innovation sieht – und damit auch Wachstumschancen.

