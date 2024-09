Ist das etwa die beste Aktie aus dem berühmten DAX, die sie jetzt kaufen können? Eine KI hat sie identifiziert und sieht zweistellige Kurschancen nach oben.

Der deutsche Leitindex DAX zählt zu den berühmtesten Aktienindizes der Welt. Klar: Er enthält die größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands und zu denen zählen nun mal einige weltbekannte Industrieschwergewichte.

Das Geniale an DAX-Aktien: Nicht nur können sie sich teils schon seit Jahrzehnten beweisen, verfügen über ein starkes Geschäftsmodell und solide Finanzen. Auch sind sie dafür bekannt, ihre Anleger auch noch mit satten Dividenden an ihrem Gewinn zu beteiligen.

Doch welche Aktie aus dem Index ist eigentlich die beste, die man kaufen kann? Um das herauszufinden, wandten wir uns an jemanden, der es wissen muss: eine Künstliche Intelligenz (KI).

35% Kurschance: Das ist laut KI die beste DAX-Aktie, die Sie kaufen können

Eine KI verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis – sie kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen miteinbeziehen. Wir wandten uns hierbei an die wohl bekannteste der Welt: den Chatbot ChatGPT. Dafür benutzten wir die Premium-Version GPT4o. Die Antworten des Chatbots haben wir aufgrund der Übersichtlichkeit an manchen stellen gekürzt.

Welche Aktie aus dem DAX ist die beste, die man kaufen kann?

ChatGPT: Die Wahl der "besten" Aktie aus dem DAX (Deutscher Aktienindex) hängt stark von den individuellen Anlagezielen, dem Risikoprofil und dem Anlagehorizont ab. Allerdings lassen sich einige DAX-Aktien identifizieren, die derzeit als besonders attraktiv gelten, je nach verschiedenen Kriterien wie Wachstumschancen, Dividendenrendite oder fundamentaler Bewertung.

Mögliche Top-Picks im DAX

1. SAP SE

o Warum attraktiv? SAP ist Europas größter Softwarekonzern und ein globaler Marktführer für Unternehmenssoftware. Mit der zunehmenden Digitalisierung und dem Wachstum von Cloud-Diensten hat SAP eine starke Position im Markt. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine klare Cloud-Strategie verfolgt, was langfristig für Wachstum sorgen könnte.

o Chancen: Wachstumsstarke Cloud-Sparte, steigende wiederkehrende Einnahmen, starke Marktposition.

o Risiken: Starker Wettbewerb im Bereich Cloud-Software, Umstellung von On-Premise zu Cloud könnte kurzfristig Margen belasten.

2. Siemens AG

o Warum attraktiv? Siemens ist ein breit diversifizierter Industriekonzern mit führenden Positionen in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Elektrifizierung. Das Unternehmen profitiert vom Trend zur Industrie 4.0, Smart Infrastructure und erneuerbaren Energien.

o Chancen: Gute Diversifizierung, Fokus auf Wachstumsmärkte, solide Dividendenpolitik.

o Risiken: Zyklische Natur der Industriegeschäfte, potenzielle geopolitische Risiken.

4. Allianz SE

o Warum attraktiv? Die Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Vermögensverwalter. Sie bietet ein diversifiziertes Portfolio an Finanzdienstleistungen und hat eine stabile Dividendenhistorie, die für Dividendeninvestoren attraktiv ist.

o Chancen: Stabile Ertragslage, starke Dividendenrendite, gut diversifiziertes Geschäftsmodell.

o Risiken: Exponiert gegenüber Kapitalmarktschwankungen, potenzielle regulatorische Herausforderungen.

5. Deutsche Telekom AG

o Warum attraktiv? Die Deutsche Telekom ist einer der führenden Telekommunikationsanbieter in Europa und den USA. Das Unternehmen profitiert von stabilen Einnahmen aus dem Mobilfunk- und Festnetzgeschäft und hat durch seine Beteiligung an T-Mobile US eine starke Wachstumsoption.

o Chancen: Stabile Einnahmenbasis, Wachstumspotenzial durch T-Mobile US, hohe Dividendenrendite.

o Risiken: Wettbewerb im Telekommunikationssektor, hohe Investitionsanforderungen für 5G-Ausbau.

Und wenn du dich für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich mich für eine Aktie aus dem DAX entscheiden müsste, würde ich SAP wählen.

Warum SAP?

1. Starkes Wachstumspotenzial in der Cloud: SAP hat sich in den letzten Jahren stark auf den Übergang zu Cloud-Diensten konzentriert, was das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum positioniert. Die Nachfrage nach Cloud-basierten Unternehmenslösungen wächst stetig, da Unternehmen zunehmend digitalisieren und ihre Geschäftsprozesse in die Cloud verlagern. SAP's Fokus auf seine Cloud-Plattform und SaaS (Software as a Service) Angebote könnte in den kommenden Jahren erhebliche Umsatzsteigerungen ermöglichen.

2. Hohe Marktführerschaft und starke Kundenbasis: SAP ist ein globaler Marktführer im Bereich der Unternehmenssoftware, mit einer riesigen Kundenbasis, die weltweit über eine Vielzahl von Branchen hinweg verteilt ist. Diese Position verleiht dem Unternehmen Stabilität und eine starke Marktpräsenz.

3. Kontinuierliche Innovation: SAP investiert stark in Forschung und Entwicklung und hat eine klare Strategie, um mit innovativen Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und IoT (Internet of Things) seine Softwarelösungen zu erweitern. Dies könnte die Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität seiner Produkte weiter stärken.

4. Solide finanzielle Lage: SAP verfügt über eine starke Bilanz und gute Cashflows, was dem Unternehmen Flexibilität bei der Umsetzung seiner strategischen Ziele und der Rückkehr von Kapital an die Aktionäre ermöglicht.

5. Günstige Bewertung im Vergleich zu internationalen Tech-Aktien: Im Vergleich zu anderen großen internationalen Softwareunternehmen (wie Microsoft, Salesforce etc.) wird SAP oft zu einem etwas günstigeren Bewertungsniveau gehandelt. Dies könnte eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für Investoren darstellen, die auf ein langfristiges Wachstum im Technologiesektor setzen möchten.

Fazit Auch die Mehrheit der Analysten rät derzeit zum Kauf der Aktie. Besonders optimistisch ist die DBS Bank: Mit einem Kursziel von 260 Euro sieht sie jetzt eine Kurschance von rund 35 Prozent. Auch die Analystenprognosen für das Gesamtjahr stimmen optimistisch: Hier rechnen sie mit einem Plus beim Umsatz von fast neun Prozent auf fast 34 Milliarden Euro sowie einem Plus beim Gewinn je Aktie von über 27 Prozent auf 4,60 Euro. Noch höhere Wachstumsaussichten sehen sie für das Geschäftsjahr 2025. Allerdings ist die Aktie derzeit etwas teurer: Mit einem KGV von 42 liegt sie deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 18. Hier müssen wir daher ChatGPT widersprechen, da die Bewertung von SAP derzeit über der von Aktien wie Microsoft oder Salesforce liegt.

