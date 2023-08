Tatsächlich befinden sich die Aktien von BASF und Allianz wieder im Rallymodus. Doch Quartalszahlen könnten die Party für Anleger noch vermiesen. Worauf es jetzt unbedingt zu achten gilt.

Tatsächlich hat es auch die BASF-Aktie wieder über die 200-Tage-Linie geschafft und damit in einem unsicheren Umfeld trotz allem ein neues Kaufsignal generiert. Und auch die Allianz-Aktie läuft weiter. Dennoch tun sich jetzt neue Hürden auf:

Allianz-Aktie vor Quartalszahlen wackelig

Am 10. August vermeldet die Versicherung Allianz ihre Quartalszahlen. Bis dahin tastet sich die Allianz-Aktie an der Börse weiter vor, verhinderte zuletzt ein sogenanntes Todeskreuz ganz knapp. Dieses entsteht, wenn die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchkreuzt. Solange dieses Kreuz nicht entsteht und die Allianz-Aktie über der 200-Tage-Linie bleibt, ist die Aktie ein Kauf.

Auch bei Bloomberg raten weiterhin 17 Analysten zum Kauf, sechs zum Halten und nur ein Analyst zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 248 Euro, was ein Kurspotenzial von 15 Prozent bedeutet.

Zudem ist auch die fundamentale Bewertung der Allianz-Aktie mit einem KGV von 8,3 für 2024 und einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent sehr attraktiv. Anleger bleiben aber bis zu den Quartalszahlen vorsichtig und achten auch auf den Chart.

BASF-Aktie überraschen stark

Tatsächlich konnte die BASF-Aktie trotz durchwachsener Quartalszahlen und Stress in der Chemie-Branche die 200-Tage-Linie wieder überwinden. Aktuell testet das Papier diesen wichtigen Gleitenden Durchschnitt von oben. Sollte BASF über der Linie bleiben, so können Anleger weiter tranchenweise kaufen. Ein Rückfall unter die 200-Tage-Linie würde die Lage weiter verkomplizieren und in einem solchen Fall sind Anleger zur Zurückhaltung aufgerufen.

Aktuell läuft es aber wieder, obwohl die Analysten nicht mehr viel Luft nach oben sehen: Bei Bloomberg raten zehn Analysten zum Kauf der BASF-Aktie, 15 zum Halten und vier zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 50,57 Euro und liegt damit lediglich 3,8 Prozent über dem jetzigen Kurs. Heute setzte die BNP Paribas das Kursziel auf 51 Euro und rät zum Halten, Morningstar auf 64 Euro mit einer Kaufempfehlung, Berenberg auf 50 Euro mit einem Halten und HSBC auf 47 Euro mit einem Halten.

Fundamental ist BASF weiter attraktiv bewertet: Das KGV für 2024 beläuft sich auf 10,4 und die Dividendenrendite fällt mit 6,54 Prozent üppig aus.

