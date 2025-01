Die Aktien der Allianz und der Munich Re begeistern Anleger weiter. Doch ist gerade deswegen jetzt ein guter Moment, um bei unsicheren Börsen Gewinne mitzunehmen?

Der Jahresstart an den Börsen knarzte mehr als gedacht. Irgendwie ist noch Sand im Getriebe und Anleger fragen sich, wohin sie das Jahr noch führen wird. Zwar war der Start für deutsche Aktien nicht schlecht und insbesondere die Allianz-Aktie und die Munich Re-Aktie profitieren weiter. Doch wie lange noch?

Allianz-Aktie nach bei rund 300 Euro verkaufen?

Die Allianz-Aktie läuft weiter schön nach oben und ist attraktiv bewertet. Allerdings konnte das Papier die Marke von 300 Euro noch nicht wirklich überwinden. Wie unten im Chart zu sehen ist, formt sich ein aufsteigendes Dreieck. Grundsätzlich ist dies ein bullisches Chartmuster und nach einem Test der 50-Tage-Linie (blau) dürfte die Allianz-Aktie einen neuen Ausbruchsversuch nach oben wagen.

Sollte dies aber misslingen, so könnten Anleger vorerst Teil-Gewinne mitnehmen. Langfristig bleibt die Allianz eine der Top-Aktien von BÖRSE ONLINE und ist nicht zuletzt wegen dem KGV von rund 11 und der Dividendenrendite von 5,49 Prozent äußerst attraktiv bewertet. Doch wenn die Börse etwas launischer wird, dann könnten Anleger versucht sein, vor allem bei den gut gelaufenen Aktien zwischendurch Gewinne mitzunehmen.

Solange das Dreieck aber hält, verkaufen Anleger noch nicht und bei einem Ausbruch über die Widerstandslinie bei rund 300 Euro kann man sogar weiter zukaufen. Solange hält man aber die Füße bei der Allianz-Aktie still.

Derweil sieht es bei der Munich Re-Aktie etwas mulmiger aus.

Übrigens: Starten Sie Ihr Geld-Jahr 2025 gut und sichern Sie sich jetzt das beste Girokonto im BÖRSE ONLINE Girokonto-Vergleich

Münchner Rück-Aktie: Vorsicht vor der 20-Wochen-Linie

Noch befindet sich die Münchner Rück-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Doch schon seit geraumer Zeit ringt sie mit der 20-Wochen-Linie. In der Vergangenheit zeigte sich, dass ein Durchbrechen nach unten nicht förderlich für den Kurs war. Und aktuell befindet sich die Münchner Rück-Aktie genau an dieser wichtigen Linie.

Anleger sollten aktuell also durchaus genauer hinsehen, wie sich die Aktie verhält. Bei einem Sturz unter 460 Euro, sollten langfristig investierte Anleger Teilgewinne mitnehmen. Insgesamt bleibt die Munich Re natürlich eine sehr attraktive deutsche Aktie mit einem KGV von 10,9 und einer Dividendenrendite von 3,48 Prozent. Zuletzt riet die Privatbank Berenberg allerdings auch nur noch zum Halten der Aktie mit einem Kursziel von 552 Euro. Rückversicherer blieben attraktiv, schrieb Analyst Michael Huttner . Und auch wenn sich das Preisumfeld für Rückversicherungsschutz für Naturkatastrophen etwas verschlechtert habe, sei das Preisniveau weiter recht hoch, sagt Berenberg.

Bei der Munich Re-Aktie kommt es jetzt also darauf an, die 20-Wochen-Linie zu halten. Anleger schauen genauer hin und halten die Marke von 460 Euro im Auge.

Und lesen Sie dazu auch: Morningstar packt aus: Diese 3 unterbewerteten Burggraben-Aktien müssen Sie für 2025 kaufen

oder: Unterbewertete Europa-Aktien mit RIESEN-Potenzialen und KBV von weit unter 1,0