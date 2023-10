In den kommenden Tagen präsentieren Alphabet, Amazon und Meta ihre Quartalszahlen. Eine dieser Aktien weist dabei aktuell 38 Prozent Kurspotenzial auf. Sollten Anleger diese Aktien jetzt kaufen oder verkaufen?

Diese Woche dürfte darüber entscheiden, in welche Richtung es für die Börse geht: Denn zahlreiche Unternehmen bringen ihre Quartalszahlen. Für die Tech-Aktien und den Nasdaq100 wird vor allem wichtige, wie die Papiere von Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta und Co abschneiden:

Amazon mit riesigem Kurspotenzial

Momentan trauen die Analysten bei Bloomberg der Amazon-Aktie ganze 38 Prozent Kurspotenzial zu. Und das im Durchschnitt. Dabei raten 62 Analysten zum Kauf von Amazon, zwei zum Halten und niemand zum Verkaufen. Die Bewertung der Aktie ist mit einem KGV von 39 für 2024 und ohne Dividendenrendite fundamental gesehen weiter anspruchsvoll. Allerdings befindet sich die Amazon-Aktie wieder in einem Aufwärtstrend, auch wenn die 50-Tage-Linie (blau) zuletzt verloren wurde.

Für die Quartalszahlen am Donnerstagabend erwarten die Analysten übrigens, dass Amazon sein Ergebnis von 0,44 Dollar je Aktie aus dem dritten Quartal 2022 nun fast verdoppeln kann. Es soll bei 0,81 Dollar je Aktie liegen. Der Umsatz soll derweil von 127,6 Milliarden Dollar auf 141,6 Milliarden Dollar anwachsen. Anleger können die Amazon-Aktie weiter kaufen.

Kann Alphabet wieder überraschen?

Bei den letzten Quartalszahlen vor drei Monaten konnte die Alphabet-Aktie die Börse positiv überraschen und setzte danach zu einer starken Rallye an. Passiert das auch dieses Mal? Für Dienstagabend rechnen Experten damit, dass Alphabet den Gewinn je Aktie von 1,36 Dollar auf 1,45 Dollar steigern kann. Das ist nicht schlecht, aber sollte jetzt auch nicht für riesige Begeisterungsstürme an der Börse sorgen. Nur, wenn das Ergebnis von 1,45 Dollar je Aktie deutlich übertroffen werden sollte, dürfte es eine stärkere Rallye geben. Der Umsatz soll derweil von 58,2 Milliarden Dollar auf 63,0 Milliarden Dollar ansteigen.

Bei Bloomberg raten aktuell 54 Analysten zum Kauf der Alphabet-Aktie, acht zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kurspotenzial von 153 Dollar bietet noch 13 Prozent Potenzial. Dabei ist die Tech-Aktie aktuell günstig bewertet mit einem KGV von 20 für 2024. Im Chart sieht die Aktie übrigens sehr stark as, befindet sich über der 50-Tage-Linie und aucg ganz komfortable über der 200-Tage-Linie. Bei Alphabet gibt es Rückschlagspotenzial, weswegen Anleger erstmal die Quartalszahlen abwarten und danach eine Anlageentscheidung treffen.

Meta vor Monster-Wachstum?

Auch Meta wird Quartalszahlen bringen. Am Mittwochabend werden Anleger erfahren, ob der Aufwärtstrend der Meta-Aktie anhalten kann oder ob es ein böses Erwachen git. Im Chart sieht die Aktie von Mark Zuckerberg zwar noch gut aus, doch es ist zu erkennen, dass sich der Trend abschwächt. Nun gilt es, mit guten Zahlen zu überzeugen. Diese sollten aber kommen, denn die Analysten bei Bloomberg erwarten einen Gewinn je Aktie im dritten Quartal von 3,71 Dollar nach 3,14 Dollar im Vorjahreszeitraum. Zudem soll der Umsatz von 28,93 Milliarden Dollar auf 33,53 Milliarden Dollar anwachsen.

Und das war noch nicht alles: Denn glaubt man den Prognosen der Analysten bei Bloomberg, so wird sich der Gewinn je Aktie von Meta in Höhe von 13,82 Dollar in diesem Jahr bis auf 22,34 Dollar in 2026 stark wachsen.

Nicht umsonst raten 59 Analysten zum Kauf der Meta-Aktie, sieben zum Halten und nur zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 374 Dollar und bietet somit noch 21 Prozent Potenzial. Anleger beobachten die Quartalszahlen genau und greifen zu, wenn die Meta-Aktie weiter steigt. Sollte sie allerdings die 50-Tage-Linie nach unten reißen, dann bietet die 200-Tage-Linie (grün) eine gute Einstiegsgelegenheit.

Übrigens, wollen Sie auf die größten und wichtigsten Tech-Aktien der Welt gleichzeitig setzen, dann können Sie das mit dem Magnificent 7 Index unseres Schwester-Magazin DER AKTIONÄR tun.

Und lesen Sie auch: Diese deutschen Aktien stehen jetzt vor einem Turnaround und diese nicht: BASF, Deutsche Bank, Vonovia, Siemens Energy und Co.