Der E-Commerce-Gigant Amazon ist an einer Übernahme interessiert und katapultiert deswegen eine Aktie heute um 45 Prozent und mehr an der Börse in Plus. Um welches Unternehmen es geht. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Ist Amazon an der Übernahme einer britischen Aktie interessiert? Bloomberg zitiert "The Times", welche Amazon ein großes Interesse an der Übernahme des britischen Unternehmens Ocado nachsagt. Ocado ist ein Software-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4,7 Milliarden Pfund. Die Briten haben sich auf eine Robotik-Plattform spezialisiert, "die eine End-to-End-Lösung für den Online-Lebensmittelhandel ermöglicht", wie Bloomberg schreibt.

Ocado-Aktie mit mehr als 45 Prozent im Plus

Derweil befindet sich die Ocado-Aktie heute mit mehr als 45 Prozent im Plus. Bloomberg schreibt, dass verschiedene Technologie-Unternehmen, wie auch Amazon, ein Angebot von 800 Pence je Aktie abgeben könnten. Selbst nach dem Kurssprung befindet sich das Papier bei 572 Pence. Gestern hatte es noch bei 430 Pence geschlossen.

Ob so ein Übernahmeangebot aber tatsächlich kommt, bleibt abzuwarten und wurde noch nicht bestätigt. Durch den heutigen Kurssprung konnte die Ocado-Aktie den Abwärtstrend erstmal brechen und auch über die 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie ansteigen. Die Aktie ist als hochspekulativ anzusehen, kann sich aber lohnen, wenn wirklich ein hohes Übernahmeangebot von Amazon und Co eingeht.

