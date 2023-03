Große Unternehmen wachsen zu immer mächtigeren Konglomeraten heran und das scheinbar ohne Probleme. Doch es gibt einen wesentlichen Grund für diese Entwicklung und einen aktuellen Trend, der dies noch weiter beflügelt.

Apple, Berkshire Hathaway, Alphabet & Co. sind in den vergangenen Jahren zu scheinbar unvorstellbaren Größen gelangt und haben teilweise die magische Marke von einer Billion US-Dollar Marktkapitalisierung gesprengt. Doch was ist der Grund dafür und welcher Trend wird die Unternehmen in den kommenden Jahren noch weiter wachsen lassen?

Warum große Unternehmen noch weiter wachsen

Die Antwort ist sehr einfach, denn es ist nämlich der Zinseszinseffekt, der die Unternehmen immer größer werden lässt. Ein klassisches Beispiel dafür ist Berkshire Hathaway. Das Unternehmen von Warren Buffett ist nicht durch eine technologische Innovation oder einen klaren Wettbewerbsvorteil an die Spitze gekommen, sondern durch Kostendisziplin und dem Zinseszinseffekt über die Zeit.

So wurde das Unternehmen vor allem von der Entwicklung der Finanzmärkte in den vergangenen Jahrzehnten getragen, welche bestätigt nach oben strebten. Doch aktuell gibt es einen Trend, welcher große Unternehmen noch viel stärker wachsen lässt.

Apple & Co: Von diesem Trend profitieren die Unternehmen

Denn der Zinseszinseffekt kann nun von den ganz großen Unternehmen noch in einem gewaltigeren Umfang genutzt werden, nämlich aufgrund der Zinsen. Die FED hat die Kosten für Kapital nämlich bereits auf die Spanne von 450 bis 475 Basispunkten angehoben und wird diese vermutlich weiter erhöhen.

Vor allem Apple und Berkshire profitieren extrem von diesem Trend, da beide Unternehmen enorme Cashreserven halten, welche nun auch noch stark verzinst werden. So könnte die Holding von Warren Buffett mit ihrer 140 Milliarden US-Dollar Cash Reserve mehr als fünf Milliarden US-Dollar nur aus den gezahlten Zinsen verdienen. Ähnliches gilt für Apple mit prognostizierten sieben Milliarden US-Dollar Zinseinnahmen.

Jetzt Apple und Berkshire sichern?

Doch sollten sich Anleger jetzt die großen Unternehmen wie Apple und Berkshire Hathaway ins Portfolio holen, nur weil diese von den Zinsen profitieren? Sicherlich nicht, aber diese Firmen sind natürlich aus ganz anderen Gesichtspunkten spannend und mehr als interessant.

Trotzdem sollten vor allem Anleger, welche beispielsweise noch zusätzlich ETFs besparen, darauf achten, sich nicht Klumpenrisiken ins Portfolio zu holen, da die großen Aktien auch in den großen Indizes stark gewichtet sind.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Berkshire Hathaway