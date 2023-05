Bei den Aktien von Allianz und Volkswagen wird es eine entscheidende Woche: Denn hier stehen teilweise Dividenden, Hauptversammlung und Quartalszahlen an. Was Anleger der Allianz-Aktie und Volkswagen-Aktie jetzt beachten sollten.

Allianz-Aktie: Nach der Dividende ist vor den Quartalszahlen

Am 04. Mai hatte die Allianz ihre Hauptversammlung und am 05. Mai wurde die Aktie ex-Dividende gehandelt (lesen Sie dazu: Allianz-Aktie stark im Minus – Sollte man am heutigen ex-Dividende-Tag kaufen?). Während die Dividende der Allianz-Aktie also just in diesen Tagen auf den Konten der Anleger ankommt, steht auch schon wieder die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen an: Denn am Freitag veröffentlicht der Versicherungskonzern aus München sein neues Zahlenwerk.

Dabei verdauen Anleger aktuell erst den Dividendenabschlag, ein großer Teil davon wurde aber schon aufgekauft. Denn der Dividendenabschlag führte die Aktie zu einem Kurs von 209,60 Euro, doch bereits jetzt notiert das Papier wieder bei 217 Euro. Unterstützend wirkte dabei auch die 50-Tage-Linie (blau). Kann diese Linie halten, so können Anleger die Allianz-Aktie weiter kaufen. Sollte die Linie reißen, so könnte es kurzfristig bis zur 200-Tage-Linie runtergehen. Langfristig sieht bei der Allianz aber alles weiter gut aus. Die Gewinne je Aktie sollen in diesem und im nächsten Jahr deutlich steigen, das KGV dürfte von 9,2 für 2023 auf 8,3 für 2024 zurückgehen. Auch im kommenden Jahr rechnen Analysten mit einer hohen Dividendenrendite von 5,96 Prozent.

Auch die Analysten bei Bloomberg raten mehrheitlich zum Kauf. Zwei Drittel sind dafür und ein Drittel zum Halten. Niemand rät zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 249 Euro und bietet somit 15 Prozent Potenzial.

Volkswagen vor Zahlung einer Riesen-Dividende

Die Quartalszahlen hat Volkswagen bereits vermeldet. Näheres dazu lesen Sie hier nochmal: Volkswagen-Aktie: Das finale Signal zum Einstieg beim Hochdividendenwert?

Doch diese Woche findet am Mittwoch die Hauptversammlung statt. Und wer die Volkswagen-Aktie am Mittwoch im Depot hat, der bekommt Anfang kommender Woche die Dividende in Höhe von 8,76 Euro je Aktie ausbezahlt. Am Donnerstag wird die Aktie dann ex-Dividende gehandelt. Dabei dürfte der Kurs an diesem Tag in Höhe der Dividendenrendite von 6,84 Prozent vermindert öffnen.

Immerhin schaffte es die Volkswagen-Aktie vor der Hauptversammlung zurück über die 50-Tage-Linie. Mit ihr kämpft der Autokonzern schon die kompletten vergangenen 12 Monate. Kann sich die Aktie darüber halten? Unwahrscheinlich, weil ja noch der Dividendenabschlag erfolgt. Anleger bleiben bei VW also weiter vorsichtig und investieren wenn dann schrittweise. Die Analysten bleiben insgesamt sehr positiv, liegen jetzt aber schon seit Jahren falsch bei der Aktie aus Wolfsburg. Bei Bloomberg raten die meisten zum Kauf des Papiers mit einem durchschnittlichen Kursziel von 173 Euro, was einem Kurspotenzial von 36 Prozent entspricht. Wer sich die Dividende schnappen will, der schlägt kurzfristig zu. Es bleibt aber viel Ungewissheit bei der Volkswagen-Aktie.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., Allianz.