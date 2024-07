Erst zum 26. Mal in den vergangenen zehn Jahren zeigen diese Aktien einen deutlichen Kursrutsch von mehr als fünf Prozent und jedes Mal war dies für Anleger eine Gelegenheit zum Nachkauf. Angesichts dessen und einiger anderer Faktoren ist auch die Bank of America optimistisch. Heißt es jetzt zuschlagen?

Zuletzt haben Halbleiteraktien massiv an Wert verloren, nachdem es in den vergangenen Tagen eine klare Sektorrotation von stark gehypten Branchen wie Chips und KI hin zu konservativen Bereichen wie Basiskonsum & Co. gegeben hatte.

In diesem Zuge verloren die Chip-Aktien im iShares Semiconductor ETF erst zum 26. Mal in den vergangenen zehn Jahren mehr als fünf Prozent an Wert. Während dies in der Vergangenheit durch die massive Rallye von Halbleiter-Werten stets ein Kaufsignal war, könnte es laut der Bank of America auch dieses Mal eines sein:

Bank of America sieht massive Kaufchance

Denn laut BofA Analyst Vivek Arya spricht insbesondere die Statistik jetzt für die Halbleiter. So befinden sich die Aktien laut ihm erst im dritten Quartal eines im Schnitt zehn Quartale dauernden Aufwärtstrends. Ferner stehen Chip-Aktien nach einem Abverkauf von über fünf Prozent im Mittel 19 Prozent nach drei Monaten und 28 Prozent nach sechs Monaten über dem Tiefstand der Korrektur. Im Zuge dieser Bewegung konnte der S&P500 zudem immer geschlagen werden.

Dementsprechend könnte es sich laut dem Experten der Bank of America jetzt lohnen, die Chance des Abverkaufs für Nachkäufe zu nutzen. In seiner Studie nannte Arya diese Aktien aus dem Sektor besonders aussichtsreich:

Nvidia

Broadcom

Arm Holdings

KLA Corp.

NXP Semiconductors

Analog Devices

ON Semiconductor

Micron Technology

Camtek

Nova

Jetzt auf Chip-Aktien setzen?

Bei diesen kürzlich gefallenen Aktien jetzt zuschlagen?

Doch lohnt es sich wirklich jetzt bei Halbleiter-Aktien zuzuschlagen? Zumindest laut Meinung einiger Analysten, die hohe Kursziele für die genannten Aktien verhängt haben, und mit Blick auf die Saisonalität ist die Antwort ja.

Allerdings sollten Anleger die aktuelle Rotation des Kapitals hinaus aus den Hype-Aktien bedenken, die auch eine stärkere Korrektur auslösen könnte. Dementsprechend ist die Abwärtsbewegung bei den Chip-Aktien womöglich noch nicht vorbei.

