Das sieht aktuell leider nicht so gut aus: Die Aktien der Allianz aber vor allem von BASF sind unter Druck. Was Anleger jetzt tun sollten.

Diese Freude währte nur kurz: Schon wieder befindet sich die BASF-Aktie im Sinkflug, dabei war das Papier erst vor wenigen Wochen aus einem sehr ätzenden Abwärtstrend ausgebrochen. Bei der Allianz sieht es derweil noch nicht so schlecht aus, doch der Druck nimmt zu:

BASF-Aktie: Das läuft aus dem Ruder

Die meisten Gewinne, welche die BASF-Aktie in diesem Jahr erzielte, haben Anleger schon wieder mitgenommen. Die deutsche Chemie-Aktie krachte schon wieder auf die 200-Tage-Linie und kämpft hier kurzfristig ums Überleben. Denn fällt das Papier auch durch diese Unterstützung, so dürfte es abermals eine Etage tiefer gehen. Doch warum wurde aus einem Gewinner der Friedensverhandlungen in der Ukraine und des Sondervermögens plötzlich ein großer Verlierer?

Die US-Bank JPMorgan hat BASF von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 45 Euro gesenkt, weil Analyst Chetan Udeshi eine Neubewertung des europäischen Chemie-Sektors vornahm. Das Europageschäft sei ohnehin schwach und nun sinke auch noch die Nachfrage aus den USA, schrieb JPMorgan. Zudem hält Analyst Udeshi die BASF-Aktie auch noch für im Vergleich hoch bewertet. Bei einem KGV von 13,8 und einer Dividendenrendite von 5,09 Prozent mag da der eine oder andere Anleger anderer Meinung sein. Dies ändert allerdings nichts an der mindestens kurzfristigen Schwäche von BASF.

Bevor Anleger nun aber hektisch verkaufen, sollte man bedenken, dass es aktuell sehr viel Angst und Unsicherheit an der Börse gibt. Die US-Indizes sind gerade dabei zu entscheiden, ob sie einen doppelten Boden bilden, was eher positiv wäre oder ob sie nochmal weiter nach unten krachen. Im zweiteren Fall sollten Anleger kurzfristig Gewinne mitnehmen. Langfristig rät die BÖRSE ONLINE Redaktion weiter zum Kauf der BASF-Aktie mit einem Kursziel von 65 Euro.

Doch wie sieht es jetzt bei der Allianz-Aktie aus?

Allianz: Aktie vor großer Korrektur?

Um Missverständnissen direkt vorzubeugen: Die Allianz-Aktie bleibt langfristig ein sehr gutes Investment. Allerdings wiesen wir bereits in den vergangenen Wochen daraufhin, dass die Allianz sehr stark nach oben gelaufen war und viele Indikatoren überhitzt sind. Nun könnet eine Korrektur auf die 50-Tage-Linie bei rund 335 Euro oder sogar ein Retest des wichtigen Kursniveaus bei ungefähr 300 Euro anstehen.

Anleger, die hohe Gewinne haben und kurzfristige Unsicherheit fürchten, nehmen nun Teilgewinne mit und warten, bis sich die Lage wieder eindeutiger gestaltet. Insgesamt ist die Allianz-Aktie mit einem KGV von 12,7 und einer Dividendenrendite von 4,75 Prozent noch sehr gut bewertet. Doch etwa von der Schweizer Bank UBS gab es eine Neubewertung der Allianz. So hat Analyst Will Hardcastle die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Denn Hardcastle zieht innerhalb des europäischen Assekuranzsektors nun die Aktien von Lebensversicherern jenen aus dem Nicht-Leben-Bereich vor.

Dennoch rät BÖRSE ONLINE langfristig weiter zum deutschen Dividenden-Wert, der übrigens Anfang Mai eine hohe Dividende 15,40 Euro je Aktie zahlen will, mit einem Kursziel von 350 Euro.

