War es das etwa schon mit der DAX-Euphorie? Was Anleger jetzt wissen sollten und warum unter anderem die Aktie von Rheinmetall im Fokus steht.

Beim deutschen Leitindex scheint heute etwas die Luft raus zu sein. Der DAX liegt aktuell 0,3 Prozent im Minus und steht bei 19.271 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt sogar 0,7 Prozent im Minus und fällt damit wieder unter die Marke von 5.000 Punkten. Auch die US-Börsen sind heute eher verhalten. Der S&P 500 liegt bereits über ein Prozent im Minus.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vorabend "mit der Zeit" weitere Zinssenkungen angekündigt. Diese blieben aber datenabhängig. Damit standen am Dienstag Einkaufsmanagerdaten im Fokus. Noch vor dem ISM-Index in den USA wurden Einkaufsmanagerdaten in Europa veröffentlicht. Der Index für die Industrie der Eurozone blieb knapp unter der Schätzung und verpasste dem Dax zeitweise einen Dämpfer.

Die Verbraucherpreise aus dem Euroraum belegten für den September einen Inflationsrückgang unter die mittelfristige Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. Volkswirte hatten allerdings schon mit dieser Entwicklung gerechnet. Da auch die Kernteuerung leicht zurückging, spricht nach Einschätzung der Landesbank Helaba viel für die bereits erwartete, weitere EZB-Leitzinssenkung im Oktober.

Rheinmetall zieht an – diese Aktien stehen beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schaffen es aktuell von der Performance her die Aktien von Covestro und Rheinmetall mit einem Plus von jeweils 3,7 Prozent. Die lang erwartete und nun offizielle Übernahmeofferte von Adnoc bescherte Covestro am Dienstag die Kursgewinne. Mehr dazu lesen Sie hier. Das Kursplus von Rheinmetall könnte möglicherweise mit zunehmenden Unsicherheiten zusammenhängen.

Aktuell bilden die Aktien von Henkel, VW und Infineon die Schlusslichter im DAX mit einem Minus von jeweils über zwei Prozent. Bei Henkel handelt es sich vermutlich um einen Rücksetzer nach der jüngsten Erholung und auch bei Autowerten gingen die Gewinnmitnahmen nach der vorherigen Erholung weiter.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Jetzt ist es soweit: Übernahme-Angebot für Covestro - Jetzt noch kaufen?

Oder:

Hedgefonds-Manager warnt: Wenn das im November passiert, verkaufe ich alle meine Aktien!