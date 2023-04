Der DAX konnte in 2023 bislang um rund 14 Prozent zulegen. Für einen Index ist das nicht schlecht. Doch gibt es einige Aktien im DAX, die diese Performance sogar noch überbieten konnten und Anlegern dabei tatsächlich auch Sicherheit bieten. Welche Aktien neben Bayer, SAP, Rheinmetall, Deutsche Telekom und Deutsche Post Riesen-Gewinne und Sicherheit bringen.

DAX-Aktien mit guten Gewinnen und wenig Schwankungen

Aktie Performance seit Jahresbeginn Volatilität seit Jahresbeginn DAX 13,40% 8,65% Rheinmetall 43,51% 36,43% HeidelbergCement 31,72% 27,21% adidas 27,55% 39,44% Infineon 27,47% 37,81% Bayer 27,30% 25,97% E.ON 26,26% 19,43% Porsche AG 24,05% 26,84% BMW 23,77% 20,27% Continental 23,44% 40,20% Siemens Energy 22,29% 38,79% Deutsche Post 21,83% 24,38% SAP 20,72% 19,55% Deutsche Telekom 19,89% 13,30% Brenntag 18,02% 23,33% MTU 16,02% 26,04% Henkel 15,66% 15,67% Airbus 15,01% 26,58% Siemens Healthineers 14,87% 28,46%

Seit Jahresstart waren 18 von 40 DAX-Aktien also besser als der Index selbst. Doch in Sachen Volatilität kann eine Einzelaktie mit einem Index meistens nicht mithalten. Hier sehen wir, dass der DAX lediglich um 8,65 Prozent schwankte und dabei 13,40 Prozent Gewinn einfuhr. Für Anleger ist es interessant, viel Gewinn mit möglichst wenig Schwankung zu erreichen. Das schont das Depot und die Nerven. Gerade in den aktuell unruhigen Zeiten, in denen sich die Börsen zwar freundlich zeigen, die realwirtschaftliche Lage aber angespannt scheint, sollten Anleger trotz guter Gewinne die Vorsicht nicht in den Wind schlagen. Deswegen suchen wir jetzt die besten Aktien aus dem DAX, die sowohl Gewinne, als auch Sicherheit bieten:

Bayer, E.ON, BMW, Deutsche Post, SAP und Deutsche Telekom gewinnen

Dabei fällt vor allem auf, dass die Aktie der Deutsche Telekom mit einem Wert von nur 13,30 Prozent eine sehr geringe Volatilität aufweist. Dabei konnte die Telekom seit Beginn des Jahres um 19,89 Prozent zulegen - eine starke Performance. Zudem rät die BÖRSE ONLINE Redaktion weiter zum Kauf der Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 26 Euro.

Doch auch E.ON kann überzeugen. Denn der Versorger schaffte 26,26 Prozent Gewinn bei einer Volatilität von 19,43 Prozent. Ähnlich sieht es bei BMW aus. Der Autobauer brachte fast 24 Prozent Gewinn aufs Parkett und das bei einer Vola von knapp über 20 Prozent. Und sowohl bei der E.ON-Aktie als auch bei der BMW-Aktie raten wir zum Kauf.

Doch auch die Aktien von Deutsche Post, SAP und Bayer können sich Anleger, die auf der Suche nach einer gewissen Sicherheit gepaart mit Rendite sind, genauer anschauen. Zudem rät die BÖRSE ONLINE Redaktion bei allen drei Aktien von Deutsche Post, SAP und Bayer zum Kauf.

Es spricht aber auch nichts dagegen, sehr starke Aktien wie etwa Rheinmetall zu nehmen. Dort ist die Schwankung allerdings einfach höher. Und auf Aktien, die zu nahe an die Performance des DAX herankamen, kann man unter diesem Aspekt der Sicherheit verzichten. Denn dann können Anleger ja auch direkt auf den Index setzen und haben dadurch viel weniger Schwankungen.

Übrigens, lesen Sie auch: Hohe Dividendenrendite: 3 deutsche Dividendenaktien, um früh in den Ruhestand zu gehen

oder: Die aktuell besten und stärksten MDAX-Aktien: Bis zu 330 Prozent Kurspotenzial

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, Deutsche Post, Bayer.