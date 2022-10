Kein Witz: Ein Portfolio aus 5 deutschen Aktien brachte Anlegern im Schnitt 61 Prozent Gewinn - und das nur von Jahresanfang 2022 bis jetzt. Eine dieser Aktien schaffte bislang sogar eine Rendite von 120 Prozent. Um welche 5 DAX-Aktien es sich handelt und was Anleger tun können.

Der DAX befindet sich seit Jahresbeginn etwa 22 Prozent im Minus. Und der TecDax notiert sogar mit 29 Prozent im Minus. Doch zum Glück gibt es Einzelaktien, die eine weitaus bessere Performance schaffen. Beim Blick auf den DAX, TecDAX, MDAX und SDAX fällt auf, dass einige Aktien deutlich besser abschneiden als die großen Indizes. Ein gleichgewichtetes Portfolio aus fünf Aktien der DAX-Familie brachte Anlegern in 2022 bislang 61 Prozent Rendite. Damit konnte man den DAX um 83 Prozentpunkte schlagen und den TecDAX sogar um 90 Prozentpunkte. Doch welche Aktien schnitten so gut ab?

1. Aktie: PNE Wind mit 120 Prozent Plus

Die Aktie der PNE Wind ist in diesem Jahr die mit Abstand beste Aktie der DAX-Familie. Es ging seit Jahresbeginn um 120 Prozent nach oben, weil die Windenergie so im Fokus stand. Zum einen soll der Ausbau der Windenergie in Deutschland gefördert werden, aber auch auf der ganzen Welt nimmt der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung immer weiter zu. Erst kürzlich wurde bekannt, dass zum ersten Mal weltweit mehr als 10 Prozent der Stromerzeugung aus Wind- und Solarquellen stammen.

Anleger können PNE beobachten und mit ersten Tranchen einsteigen. Die Aktie ist nach der großen Rallye etwas hoch bewertet und man sollte nicht All-In gehen. Bei Rücksetzern können sich Einstiege und Nachkäufe lohnen.

2. Rheinmetall mit 81,8 Prozent Gewinn

Auch wenn die Umstände des Ukraine-Kriegs traurig sind: Die Aktie von Rheinmetall konnte dadurch und durch das Extra-Militärbudget in Deutschland profitieren. Trotz einer bereits starken Korrektur von 225 Euro auf 150 Euro, ist Rheinmetall die beste Aktie 2022 im MDAX. Mit einem KGV von 19,7 und einer Dividendenrendite von 1,93 Prozent ist die Rüstungsaktie nicht unattraktiv bewertet.

Die meisten Analysten sind bei der Rheinmetall-Aktie positiv gestimmt und raten weiter zum Kauf. Übrigens: Rheinmetall befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index. In diesem Produkt mit der WKN DA0ABL befinden sich insgesamt 19 von der Redaktion ausgewählte Werte wie auch Berkshire Hathaway oder Microsoft.

3. Aixtron mit 54,73 Prozent Gewinn

Auch der Maschinenbauer für die Halbleiter-Industrie konnte 2022 reüssieren. Mit einem Zugewinn von 54,73 Prozent ist die Aixtron-Aktie die beste im TecDAX. Die Aktie notiert aktuell auf hohem Niveau mit einem KGV von 28,1 und einer Dividendenrendite von 1,24 Prozent. Anleger warten für den Einstieg auf einen Rücksetzer. Die meisten Analysten sehen aber auch jetzt schon weiteres Aufwärtspotenzial.

4. SMA Solar mit 31,94 Prozent Gewinn

Wie auch schon bei PNE Wind war das Jahr für SMA Solar als Anbieter von Solarenergie sehr erfolgreich. Die Aktie liegt mit 31,94 Prozent in 2022 weit im Plus und korrigierte sogar schon wieder ein gutes Stück. Traditionell ist die Aktie etwas volatil, weswegen Anleger mit dem richtigen Risikobewusstsein an diese Aktie herangehen.

Ein erfolgreicher Test der 200-Tage-Linie (siehe Chart unten) könnte einen guten Einstiegszeitpunkt darstellen.

5. Deutsche Börse mit 16,08 Prozent Gewinn

Die DAX-Aktien schneiden insgesamt eher etwas schwächer ab. So ist die Deutsche Börse mit einem gewinn von 16,08 Prozent bereits die beste Aktie aus dem deutschen Leitindex. Sie profitiert davon, dass auch in schwächeren Börsenphasen gehandelt wird und ist allgemein im Digital- und Informationsgeschäft gut aufgestellt. Mit einem KGV von 20,6, einer Dividendenrendite von 2,29 Prozent und einem intakten Aufwärtstrend können Anleger bei der Deutschen Börse weiter zugreifen.