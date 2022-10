Zum ersten Mal in der Geschichte, wird weltweit mehr Strom durch Wind- und Solarenergie gewonnen, als durch Atomkraft. Für Anleger ergeben sich daraus lukrative Chancen.

In Deutschland wird aktuell stark um die letzten Atomkraftwerke gestritten. Und während der Anteil Erneuerbarer Energien in der Bundesrepublik bereits sehr hoch ist, so liegt er weltweit erstmals bei über zehn Prozent.

Das fand der World Nuclear Industry Status Report (WNISR) 2022 heraus. Denn dieser konstatierte der Atomkraft einen Anteil an der weltweiten Stromerzeugung von nur noch 9,8 Prozent. Es ist der niedrigste Stand seit 40 Jahre und die Atomkraft wurde dadurch erstmal von der Wind- Und Solarenergie überholt. Doch was bedeutet das für Anleger?

Mit dem BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index Geld verdienen

Die neuen Entwicklungen im WNISR 2022 zeigen, dass Solar- und Windenergie der herkömmlichen Stromerzeugung immer mehr den Rang abläuft. Doch obwohl die Branche bereits boomt, gibt es noch sehr viel Wachstumspotenzial. Denn weltweit liegt der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung erst bei etwas mehr als zehn Prozent. Doch dieser Anteil wächst von Jahr zu Jahr und damit auch die Verdienstmöglichkeiten der Unternehmen in dieser Zukunftsbranche.

Eine Möglichkeit für Anleger, davon zu profitieren, ist eben der BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index. In diesem Produkt mit der WKN: DA0ABH befinden sich 16 Aktien gleichgewichtet. Unter anderem befinden sich hier die Überflieger Enphase Energy und First Solar, Wasserstoffunternehmen wie Nel Asa und Plug Power, aber auch deutsche Unternehmen wie Verbio oder RWE in diesem Index für die Zukunft.