Die DAX-Schwäche zu Beginn der neuen Woche hat auch vor deutschen Auto-Aktien wie BMW oder Volkswagen nicht halt gemacht. Zudem belastet die Titel noch eine andere Nachricht. Eröffnet sich für Anleger jetzt eine Chance zum Einstieg?

Der DAX musste am Montag ordentlich einstecken, viele deutsche Aktien verloren teils massiv an Wert. Auch Auto-Titel wie BMW, Volkswagen oder Mercedes-Benz kamen, im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder und verzeichneten zwischenzeitlich Verluste von bis zu vier Prozent. Die allgemeine Schwäche im deutschen Leitindex, bedingt durch Sorgen um die US-Konjunktur und schwache Börsen in Asien, ist aber nicht der einzige Grund für das Taumeln der Papiere.

Absatz in Autobranche bricht ein

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Montag mitteilte, ist der Absatz von Elektroautos im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat regelrecht eingebrochen. Insgesamt wurden im letzten Monat mit 30.762 reinen Elektroautos etwa 36,8 Prozent weniger Fahrzeuge zugelassen als noch im Juli 2023. Für

BMW, Volkswagen und Co., die sich gerade in einem Transformationsprozess hin zu alternativen Antrieben befinden, sind das natürlich nicht die besten Nachrichten. Eh schon bestehende Preiskämpfe in China in dem Bereich hatten bereits dazu geführt, dass auch viele Analysten jüngst ihre Bewertungen für die Aktien anpassten.

Ganz aktuell senkte die DZ Bank den fairen Wert für Volkswagen von 137 auf 120 Euro, die Analysten von Berenberg stutzten ihr Kursziel von 136 auf 125 Euro und Deutsche Bank Research ging von 180 auf 150 Euro runter. Auffällig aber: Alle der genannten Experten raten weiter zum Kauf der Aktie – genau wie BÖRSE ONLINE.

Harte Zeiten für Auto-Aktien wie BMW oder Volkswagen

Ein Einstieg könnte sich bei den Auto-Aktien aufgrund der derzeitigen Kursschwäche also trotz gesenkter Kursprognosen lohnen. Anleger werden aber erstmal eine schwierige Zeit mit den Titeln haben, bevor klar ist, ob sich die Absatzpreise stabilisieren oder die Unternehmen weiter an Wert verlieren. Geduld ist also gefragt. Etwas, das man in stürmischen Börsenzeiten schnell verlieren kann.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., Mercedes-Benz.