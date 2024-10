Es kommt nicht oft vor, aber hin und wieder sind auch US-Aktien nicht heillos überbewertet. Wir haben starke Dividenden-Aktien gefunden, die unterbewertet sind und teils auch niedrige KGVs und ein gutes Momentum haben. Und diese Aktien sollten Anleger sich jetzt anschauen.

Bis zu 9,75 Prozent Dividendenrendite mit unterbewerteten US-Aktien

US-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

So sehen Anleger in der Tabelle die nach KGV für 2025 günstigsten Aktien aus dem US-Index S&P 500. Das günstigste Unternehmen ist General Motors mit einem KGV von 4,9 und einer Dividendenrendite von 1,29 Prozent. So hoch ist die Dividende aktuell zwar nicht, aber die General Motors-Aktie weist einen schönen Trend auf und konnte in diesem Jahr bereits um 37,47 Prozent zulegen. Aktuell ist die General Motors-Aktie nach einer kleinen Korrektur dabei, ein neues Hoch zu bilden. Gelingt dies, so können Anleger weiter einsteigen.

Die höchste Dividende weist derweil die Aktie von Walgreens Boots Alliance auf. Die Apotheken-Kette befindet sich aktuell aber gerade im entgegengesetzten Trend: Hier ging es deutlich nach unten und das Papier fiel in diesem Jahr bereits um 59,16 Prozent. Deswegen liegt die Dividendenrendite mit 9,75 Prozent auch so hoch und das KGV ist mit 6,4 entsprechend tief. Spekulative Anleger können schauen, ob sich hier ein Boden bildet. Alle anderen lassen aktuell besser noch die Finger von der Walgreens-Aktie und setzen lieber auf diese Werte:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei US-Aktien

Bei den weiteren US-Aktien in unserer Liste müssen Anleger sich nun entscheiden: Entweder man setzt auf eine gute Kursperformance wie etwa bei der United Airlines Aktie mit plus 78 Prozent in diesem Jahr und kassiert dafür keine Dividende. Oder man setzt eher auf Aktien, die im Kurs leicht einbüßen und sackt dafür die Dividende ein.

Denn leider zahlt die United Airlines-Aktie trotz eines niedrigen KGVs von 6,2 keine Dividende. Doch zuletzt legte die Aktie stark zu, was vor allem auf der Unterbewertung, einem guten Ausblick und eines Aktienrückkaufs zurückführt.

Auf der anderen Seite können Anleger sonst auf Dividenden-Aktien wie Ford Motor (minus 9,2 Prozent in diesem Jahr, aber eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent) oder auf Devon Energy (minus 10,4 Prozent, aber 4,6 Prozent Dividendenrendite) setzen.

