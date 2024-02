Auch wenn die US-Aktien immer höhe steigen und die Indizes wie Dow Jones oder S&P 500 einen Rekord nach dem nächsten markieren: Es gibt immer noch unterbewertete Value-Aktien in Übersee. Welche Aktien jetzt hohe Dividenden und gleichzeitig niedrige KGVs bieten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei US-Aktien

Bloomberg US-Aktien

Für die obige Liste haben wir alle Aktien des S&P 500 nach den niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGVs) durchsucht. Wer dazu noch eine ordentliche Portion Dividende bezahlt, der kam in die Aufzählung mit rein. So steht Viatris ganz oben in der Liste, weil das KGV für 2025 (extra bereits Ausblick auf 2025) mit 5,0 sehr niedrig ist. Zudem zahlt die Viatris-Aktie auch eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent. Im Chart sieht das Papier sehr gut aus, sodass Anleger zugreifen können. BÖRSE ONLINE rät nämlich zum Kauf bis zu einem Kursziel von 15 Euro.

Auch diese Value-Aktien sind unterbewertet und zahlen hohe Dividendenrenditen

Bei der Altria-Aktie finden Anleger dabei die höchste Dividendenrendite mit 9,88 Prozent. Das KGV von 7,8 für 2025 ist ebenfalls recht angenehm. Allerdings spielt der Chart bei der Altria-Aktie noch nicht mit. Anleger sollten bei Dividenden-Aktien auch immer darauf achten, ob es Kursverluste oder Kursgewinne über eine längere Zeit gibt. Aktuell könnte es eine Bodenbildung geben, weswegen Anleger aus charttechnischer Sicht noch abwarten sollte. Längerfristig gesehen rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der Altria-Aktie mit einem Kursziel von 50 Euro.

Zudem könnte sich bei Ford Motor eine spannende Situation im Chart ergeben. Der US-Autobauer kommt mit einem KGV von 6,8 und einer Dividendenrendite von 4,94 Prozent attraktiv bewertet daher. Zudem bildet die Ford-Aktie im Chart aktuell einen Aufwärtstrend aus und bald könnte die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben schneiden und dabei ein neues Kaufsignal generieren. Sollte sich die Ford-Aktie über der 200-Tage-Linie halten können, so können Anleger mit einer ersten Tranche einsteigen.

Insgesamt gibt es jetzt also einige Value-Aktien aus den USA, die eine hohe Dividende und zeitgleich ein niedriges KGV aufweisen. Anleger sollten neben einer guten fundamentalen Bewertung aber auch immer auf den Chart und auch auf einen schönen Aufwärtstrend achten.

