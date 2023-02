Es scheint nicht die Zeit und nicht die beste Marktlage zu sein, doch trotzdem rät der Vermögensverwalter BlackRock dazu, jetzt in den Megatrend Metaversum zu investieren. Diese Aktien sind besonders spannend.

Buzzwords gab es in den letzten paar Jahren mehr als genug. Von sinnvollen Ansätzen wie Plattformökonomie oder Blockchain bis hin zu absoluter Zukunftsmusik wie Künstliche Intelligenz und Metaversum war alles dabei.

Gerade letzteres war für viele Anleger eher negativ konnotiert, da man hier vor allem die vom Markt abgestraften Visionen von Mark Zuckerberg und den Zusammenbruch des NFT Hypes vor Augen hatte. Doch trotzdem sieht BlackRock, als der zweifelsohne größte und auch wichtigste Vermögensverwalter der Welt, hier eine Menge Chancen für antizyklische Anleger.

Das neue Internet

Das Metaverse konzentriert sich auf ein Netzwerk virtueller Welten, die durch eine soziale Verknüpfung miteinander verbunden sind, welche durch die Verwendung einer virtuellen Realität erleichtert wird.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Research Note erklärte BlackRock: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es ähnlich wie mit dem Internet der frühen 1990er oder dem Smartphone der frühen 2000er: Wir gehen davon aus, dass es groß werden und sehr wahrscheinlich den Alltag und das Leben der Menschen verändern wird."

Schaufelhersteller des Metaversums gefragt

Während BlackRock aber selbst in seiner Research Note keine konkreten Aktien nannte, sondern nur von aktuellen Chancen sprach, sind an der Börse vor allem die Schaufelhersteller des Trends gefragt. Aktien wie Nvidia und Co., deren Rechenleistung und Chips eines Tages für den Betrieb benötigt werden, sind in den letzten Wochen wieder stark angezogen.

Aber auch Meta, die ungekrönte Königsaktie des Metaversums, hat sich seit den Tiefs wieder mehr als verdoppelt, auch wenn keineswegs klar ist, ob die Investitionen von Meta eines Tages Früchte tragen werden.

Antizyklisch investieren

Dazu gibt es noch einige andere spannende Aktien wie Qualcomm, Roblox, Vuzix und Co. welche immer wieder im Zusammenhang mit dem Trend genannt werden. Gerade weil diese Aktien noch weit von ihren Hochs entfernt sind, kann es durchaus Sinn ergeben, hier antizyklisch zu investieren.

Übrigens: Aktien wie Nvidia oder Qualcomm befinden sich auch im BÖRSE ONLINE Chip Power Index. In diesen können Anleger hier ganz einfach investieren.

Wer allerdings nicht mühsam Einzeltitel wählen will, der kann auch auf einen ETF wie den Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (WKN: A3C567) oder den Fidelity Metaverse UCITS ETF (WKN: A3DNZK) setzen und darauf hoffen, dass sich der Trend in den nächsten Jahren auch an der Börse stark entwickelt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia