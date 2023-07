Am heutigen kleinen Verfallstag befindet sich der DAX unter Druck. Indes eröffnet die Wall Street fester. Zudem stehen die Aktien von SAP, Sartorius und BVB im Fokus.

Nach der uneinheitlichen Performance tags zuvor hat der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen nachgegeben. Negative Impulse liefern die schwache US-Technologiebörse Nasdaq sowie enttäuschende Quartalsberichte der Dax-Unternehmen SAP und Sartorius. Im weiteren Handelsverlauf könnte es aufgrund des Verfalls von Dax-Optionen zu Kursschwankungen kommen. In der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheiden in den USA und der Eurozone zwei Topereignisse an, die die Anleger weiterhin von größeren Wetten abhalten dürften.

Mit Enttäuschung aufgenommene Quartalszahlen von SAP haben dem DAX am Freitag zugesetzt. Der deutsche Leitindex verlor 0,3 Prozent auf 16.160 Zähler. Der EuroStoxx50 legte um 0,3 Prozent auf 4380 Punkte zu.

Die Aktien des Software-Hauses SAP rutschten um mehr als fünf Prozent ab und erholten sich im heutigen Handelsverlauf nur leicht. Die Zahlen und der Ausblick beim wichtigen Cloud-Geschäft von SAP seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, stellte Thomas Altmann von QC Partners fest. Selbst ein überraschend starkes Gewinnplus im abgelaufenen Quartal konnte die Investoren nicht milde stimmen.

Insgesamt war der Handel allerdings vergleichsweise ruhig. Die Anleger warteten auf neue Impulse durch die Notenbanken, erklärten Experten unisono. In der nächsten Woche entscheiden die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank über ihren weiteren Zinskurs. Anleger rätseln derzeit, wie viele Zinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks in diesem Jahr noch folgen könnten. Vor allem mit Blick auf die Fed werde mehrheitlich damit gerechnet, dass die Währungshüter nach einer weiteren Erhöhung um einen Viertel Prozentpunkt den Zinszyklus beenden dürften, schreiben die Experten der Helaba.

Unterdessen sind die US-Börsen aber stärker gestartet: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,2 Prozent fester bei 35.310 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 4552 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,6 Prozent auf 14.154 Punkte zu. Gefragt seien vor allem die Aktien von traditionellen Unternehmen, sagte Art Hogan, Chefstratege bei B Riley Wealth. "Bislang lag ein Laser-Fokus auf Technologie, Kommunikations-Dienstleistungen und Konsumgütern, aber jetzt finden die Nachzügler Geschmack an den Sektoren Energie, Finanzdienstleistungen und Gesundheit."

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Freitag: SAP und Sartorius

Am Freitagmittag befinden sich die Aktien von Sartorius (+6,99 Prozent), Zalando (+2,69 Prozent) und Merck (+1,85 Prozent) an der Spitze des DAX.

Sartorius präsentierte Quartalszahlen, verlor erst, konnte dann aber deutlich zulegen.

Am anderen Ende verlieren die Titel von SAP 3,73 Prozent, HeidelbergMaterials 1,68 Prozent und Symrise 1,19 Prozent.

Aktien von SAP im Fokus

Die Aktien von SAP haben am Freitag im vorbörslichen Handel unter einem schwächeren Ausblick des Softwarekonzerns gelitten. Auf der Plattform Tradegate fielen die Papiere zum Xetra-Schlusskurs um 3,7 Prozent auf 121,68 Euro. Mit einem Kursgewinn von 31 Prozent im laufenden Jahr gehörten die Anteilsscheine bislang aber zu den Top-Werten im Dax.

Europas größter Softwarehersteller zeigte auch im zweiten Quartal Schwächen in seinem erklärten Zukunftsgeschäft. Weil die Erlöse der Cloud-Aktivitäten schlechter als erwartet ausfielen, korrigierten die Walldorfer ihre Jahresziele. "Ein Trend weg von der Cloud ist das aber nicht", beschwichtigte Konzernchef Christian Klein.

Unter den ersten Marktreaktionen überwogen negative Kommentare: Dass sich nur zwei Monate nach dem Kapitalmarkttag der Ausblick verdüstere, hinterlasse einen bitteren Nachgeschmack, kommentierte ein Börsianer in einer ersten Reaktion.

Der Softwarekonzern sei offenbar kein so "sicherer Hafen" wie von Anlegern gedacht, schrieb Jefferies-Analyst Charles Brennan. Sein Kollege Mohammed Moawalla von Goldman Sachs betonte aber, dass SAP mit Ausnahme des Cloud-Bereichs die Erwartungen erfüllt oder übertroffen habe.

BVB-Aktie wieder im SDAX

Die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA werden mit Wirkung zum 25. Juli 2023 wieder in den SDAX aufgenommen. Dies gab STOXX Ltd., der globale Indexanbieter von Qontigo, im Zuge außerplanmäßiger Änderungen der Indexzusammensetzungen von MDAX, SDAX und TecDAX am gestrigen späten Abend bekannt.

Neben dem DAX, dem TecDAX und dem MDAX gehört der SDAX zum Prime Standard und zur DAX-Indexfamilie. Als Performance-Index umfasst der SDAX die 70 größten Unternehmen, die dem MDAX folgen. Zuvor war die BVB-Aktie im Zeitraum vom 23. Juni 2014 bis zu dessen Ausscheiden am 20. September 2021 im S-DAX enthalten.

