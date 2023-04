Cathie Wood hat erneut ein Kursziel für Tesla verhängt, das Investoren und Anleger überraschen dürfte. Doch kann sich die schwer gebeutelte Tesla-Aktie überhaupt dahin entwickeln? Oder hat das Kursziel vielleicht ganz andere Hintergründe?

Cathie Wood ist bekannt dafür massive Kursziele für Aktien zu verhängen, auch wenn das Erreichen dieser auf den ersten Blick wenig realistisch erscheint. Ähnliches gilt auch für ihr neues Preisziel beim Elektroautobauer Tesla. Auch hier hat die Fondsmanagerin nicht an Optimismus gespart.

Mega-Kursziel für Tesla-Aktie

So lag das Kursziel von Cathie Wood für die Aktie von Tesla vor dem Split des Wertes bei 3000 US-Dollar, was schon damals als ein unglaubliches hohes, fast schon lächerliches Kursziel verlacht wurde. Doch nach dem 3:1 Split hob Wood die Tesla-Aktie erneut zunächst auf 1533 US-Dollar und nun auf ihr neues Kursziel von unglaublichen 2000 US-Dollar an.

Eine Begründung für den massiven Anstieg liegt vor allem in der Hoffnung von Cathie Wood auf die Robotaxis und die Sparte des autonomen Fahrens bei Tesla. So heißt es in der veröffentlichten Studie zu dem Unternehmen:

„Tesla ist ein beispielloses Unternehmen … sie haben die größte eingesetzte Roboterflotte der Welt. Und wir glauben, dass diese Roboter massiv wertvoller werden, wenn Tesla diese Roboter als Robotaxis aktiviert und eingesetzt werden.“

Wie realistisch ist dieses Kursziel für die Tesla-Aktie?

Allerdings stellen sich zweifelsohne viele Anleger die Frage, wie realistisch dieses Kursziel für die Tesla-Aktie eigentlich ist. Immerhin wurden bereits die vorherigen Kursziele von Cathie Wood von Teilen der WallStreet als lächerlich abgestempelt.

Tatsächlich ist nicht zu erwarten, dass Tesla sich in kurzer Zeit mehr als verzehnfacht und überhaupt in die Nähe der 2000 US-Dollar steigt. Tatsächlich liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten nach den katastrophalen Zahlen in der letzten Woche bei gerade einmal 192 US-Dollar.

Warum verhängt Cathie Wood das Mega-Kursziel?

Warum aber verhängt das Cathie Wood dieses Mega-Kursziel für die Tesla-Aktie? Tatsächlich vermuten einige Beobachter an der WallStreet hinter ihren Studien mehr oder weniger Marketingaktionen, die ihrem Fondshaus und ihren aktiv gemanagten ETFs Aufmerksamkeit einbringen sollen.

Dementsprechend sollten Anleger nicht alles, auch von anderen Experten, für Bahre Münze nehmen. Und sich immer eher nach der Motivation eines solchen Kursziels fragen. Ein Anstieg der Tesla Aktie auf 2000 US-Dollar scheint in jedem Fall höchst unwahrscheinlich.

