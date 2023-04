Zuletzt konnten Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet nicht so überlegen performen, wie Anleger es gewohnt waren. Was sollte man jetzt also tun? Die Aktien kaufen oder verkaufen? Das sagen Morgan Stanley, JP Morgan und Morningstar dazu.

Sie sind die wichtigsten und wertvollsten Aktien der Welt. Doch zuletzt lief es bei Amazon, Alphabet, Microsoft und Apple nicht so richtig. Doch das kann sich jetzt ändern:

Apple-Aktie: Morgan Stanley rät zum Kauf

Am Montag setzte die US-Investmenbank Morgan Stanley das Kursziel der Apple-Aktie auf 180 Dollar und rät weiter zum Kauf. Damit gehen die Analysten etwas weiter als der Durchschnitt bei Bloomberg. Denn zwar raten 38 Analysten zum Kauf von Apple und nur acht zum Halten und drei zum Verkaufen. Doch das durchschnittliche Kursziel von 170,71 Dollar bietet so gut wie kein Potenzial mehr. Dabei konnte die Apple-Aktie in den ersten Monaten diesen Jahres bereits wieder kräftiger zulegen und 27 Prozent hinzugewinnen. Allerdings bleibt die Tech-Aktie damit weiterhin in einem Seitwärtskanal, den sie nach dem Rekordhoch im November 2021 gebildet hatte. Die Aktie ist zudem mit einem KGV von 27,7 und einer Dividendenrendite von 0,58 Prozent nicht günstig.

Doch auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Apple-Aktie mit einem Kursziel von 160 Euro und einem Stoppkurs bei 120 Euro. Positiv ist, dass sich das Papier über den beiden wichtigen Durchschnitten 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie halten konnte. Zudem könnte in Kürze ein Goldenes Kreuz gebildet werden, was ein weiteres Kaufsignal generieren würde.

Amazon-Aktie: JP Morgan mit hohem Kursziel

Bei der Amazon-Aktie läuft es etwas weniger rund. Denn nach dem harten Absturz 2022 von 50 Prozent, konnte der Konzern aus Seattle sich erst um 23 Prozent erholen. Damit ist man beim E-Commerce-Riesen noch weiter vom Rekordhoch entfernt. Dennoch geben sich die Analysten bei Bloomberg optimistisch. Denn 56 raten zum Kauf, zwei zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Insgesamt ergibt sich dabei ein Kursiel von 134,68 Dollar. Genau in diese Kerbe schlägt auch Analyst Douglas Anmuth von JP Morgan. Er rät zum Kauf der Amazon-Aktie mit einem Kursziel von 135 Dollar - dies wären immerhin 31 Prozent Potenzial.

Wichtig für die Amazon-Aktie ist es jetzt, über der 50-Tage-Linie zu bleiben und dann irgendwann die 200-Tage-Linie in Angriff zu nehmen. Die Bewertung mit einem KGV von 76,7 und keiner Dividende ist aber nicht besonders gut. Aktuell eher etwas für spekukaltivere Anleger.

Microsoft-Aktie: Morgan Stanley mit gutem Kursziel

Besser bewertet ist hier die Microsoft-Aktie. Denn sie hat ein KGV von 30,7 und zahlt eine Dividendenrendite von 0,91 Prozent. Zudem konnte die Aktie in diesem Jahr bereits um 21 Prozent zulegen, nachdem es 2022 noch 29 Prozent abwärts gegangen war. Zwar sehen die Analysten bei Bloomberg aktuell nicht so viel Potenzial bei der Aktie (nur 4,7 Prozent bis zu einem durchschnittlichen Kursziel von 299,61 Dollar) doch Keith Eric Weiss von Morgan Stanley rät zum Kauf mit einem Kursziel von 307 Dollar.

Und auch im Chart sieht es für die Microsoft-Aktie gut aus: Denn das Papier befindet sich über allen wichtigen Widerständen und die Gleitenden Durchschnitte bildeten zuletzt ein Goldenes Kreuz. Anleger können die Aktie kaufen.

Alphabet-Aktie mit hohem Kursziel von Morningstar

Ein kleines Sorgenkind bleibt aber Alphabet. Denn wie bei Amazon konnte sich die Alphabet-Aktie nach einem sehr schwachen Jahr 2022 (minus 39 Prozent), noch nicht wieder erholen. Denn in 2023 steht bislang lediglich ein Plus von 19 Prozent zubuche. Dabei sehen vor allem die Analysten von Morningstar noch viele Chancen bei Alphabet. Ali Mogharabi von Morningstar setzt das Kursziel für die Alphabet-Aktie auf 154 Dollar und rät zum Kauf. Das macht momentan ein Potenzial von 41 Prozent.

Zuletzt war Alphabet im Bereich Künstliche Intelligenz etwas hinter die Konkurrent zurückgefallen. Doch bei einem günstigen KGV von 21,4 können Anleger über einen Einstieg nachdenken. Zudem rangelt die Alphabet-Aktie aktuell wieder mit der 200-Tage-Linie und versucht nach oben auszubrechen. Sollte das Papier nochmal auf die 50-Tage-Linie fallen, wäre das eine gute Einstiegsgelegenheit für Anleger.

Außerdem: Amazon, Alphabet und Microsoft befinden sich auch im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index. Mit einem Zertifikat können Anleger somit auf 20 Aktien setzen, die von Megatrend KI profitieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Vorstand dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.