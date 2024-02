Setzt der DAX seine Rekordserien fort? Wir zeigen, welche deutschen Aktien Anleger jetzt laut Analysten noch kaufen können und welche nicht. Welcher Titel jetzt sogar noch bis zu 62 Prozent Kurspotenzial bietet. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Der DAX war noch nie so hoch. Doch kann der Index jetzt sogar bis auf 18.000 Punkte steigen? Geht es nach der Fibonacci-Analyse, so dürfte dem DAX rund um 17.700 Punkten erstmal die Luft ausgehen. Ein kurzer Besuch der 18.000 Punkte ist dabei aber nicht ausgeschlossen. Doch auf welche Aktien sollten Anleger jetzt noch setzen?

Diese deutschen Aktien haben jetzt noch viel Kurspotenzial - und diese nicht

Bloomberg DAX Kurspotenziale

Dabei weist die Zalando-Aktie laut den Analysten bei Bloomberg aktuell das meiste Kurspotenzial auf. Um 62 Prozent könnte es laut den Experten noch rausgehen bis zu einem Kursziel von 30,48 Euro. Momentan befindet sich die Zalando-Aktie allerdings im Sinkflug und scheitert regelmäßig an der 50-Tage-Linie. Anleger warten besser eine Bodenbildung ab.

Auch die RWE-Aktie an Platz 2 ist aktuell ein einziges Trauerspiel. Denn der Aktienkurs rast sehr schnell nach unten und Anleger sollten dringend auf eine Bodenbildung oder einen Turnaround warten. Die BÖRSE ONLINE Print-Redaktion riet derweil am Jahresanfang zum Kauf der RWE-Aktie mit einem Kursziel von 48 Euro. Dies deckt sich auch ungefähr mit den 49 Euro und somit 59 Prozent Kurspotenzial, die die Analysten bei Bloomberg sehen. Dies sollte man aber als langfristiges Kursziel wahrnehmen. Wer nicht ins fallende Messer greifen will, wartet eine Bodenbildung bei der RWE-Aktie ab.

Doch was soll das denn jetzt? Alle Aktien, die hier hohe Kursziele aufweisen fallen? Auf welche Werte können Anleger denn dann jetzt setzen?

Commerzbank, Porsche SE, Daimler Truck - Auf diese deutschen Aktien mit hohen Kurszielen können Anleger setzen

Denn es gibt durchaus deutsche Aktien im DAX, die noch hohe Kurspotenziale aufweisen und auch im Chart einen guten Trend haben.

So fällt hier weiterhin die Commerzbank-Aktie auf. Diese hat zwar etwas an wumms verloren, notiert aber noch über der 200-Tage-Linie und bräuchte nur mal wieder einen kleinen Schubser nach oben. Die Analysten bei Bloomberg sehen noch 38,8 Prozent Potenzial bis 14,83 Euro. Und BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Commerzbank-Aktie mit einem Kursziel von 17 Euro.

Sehr spannend sieht es zudem aktuell im Chart der Porsche Holding-Aktie aus. Denn die Aktie formte einen Boden, konnte die 50-Tage-Linie bereits hinter sich lassen und arbeitet sich nun an der 200-Tage-Linie ab. Gelingt der Ausbruch darüber, so würde sich ein Kaufsignal ergeben. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Porsche Holding-Aktie mit Kursziel 80 Euro. Dieses liegt somit weit über dem Kursziel von 64 Euro, welches die Analysten bei Bloomberg ausrufen.

Sehr schön sieht der Aufwärtstrend bereits bei der Aktie von Daimler Truck aus. An diesem Freitag bringt das Unternehmen neue Quartalszahlen und für Anleger wird es darauf ankommen, ob die Geschäftsentwicklung mit dem Aktienkurs mithalten kann. Zuletzt war die Daimler Truck-Aktie nämlich ordentlich gestiegen und eine Korrektur bis auf die 50-Tage-Linie muss erwogen werden. Hier würden sich dann sehr gute Einstiegschancen ergeben. Abgesehen davon sehen die Analysten bei Bloomberg noch 21,5 Prozent Kurspotenzial bei Daimler Truck bis 44,53 Euro. Und BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Ziel von 45 Euro.

Somit gibt es trotz der Rekordjagd des DAX Richtung 18.000 Punkten noch einige deutsche Aktien, die Anleger kaufen können. Aber längst nicht mehr alle eignen sich dafür.

