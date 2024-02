Wenn Unternehmens-Insider kaufen, sollten Anleger genau hinsehen: Bei bekannten deutschen Dividenden-Aktien wie RWE und Daimler Truck laufen die Insider-Signale jetzt heiß – so viel Kurschance ist drin

Diese Menschen wissen mehr als der normale Anleger: Insider. Also Personen, die in besonderer Verbindung zum jeweiligen Unternehmen haben und Informationen besitzen, die der breite Markt womöglich noch gar nicht kennt. Finden bei einer Aktie also auffällig viele Käufe oder Verkäufe von Insider-Personen statt, sollten Anleger genau hinsehen.

Doch wie kann man Aktien mit starken Insider-Signalen finden? Wir benutzten hierfür ein intelligentes Aktien-Tool des Finanzportal „TipRanks“. Das Geniale: Beim Tool konnten wir noch einige weitere Kriterien einstellen, sodass es uns nicht nur Insider-, sondern absolute Top-Aktien anzeigt.

Top Dividendenaktien aus Deutschland mit starken Insider-Signalen

Wir stellten also unsere Suche so ein, dass uns das Tool nur Aktien aus Deutschland mit einer Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent anzeigen soll. Die Kurschance soll zudem bei mindestens 20 Prozent liegen und natürlich: Die Aktie soll ein positives Insider-Signal haben. TipRanks definiert diesen Punkt als das „Vertrauen der Unternehmensinsider in ihr eigenes Unternehmen“. Als Insider bezeichnet das Finanzportal „leitende Angestellte, Vorstandsmitglieder oder 10%ige Aktionäre eines börsennotierten Unternehmens“.

Doch nicht nur das: All diese Dividenden-Stars mit starken Insider-Signalen haben auch noch einen Smartscore von 10. TipRanks entwickelte das digitale Tool "Smart Score", das Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien filtert und auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Folgende Aktien kamen heraus:

Daimler Truck

Kursziel: 44€ (27% Kurschance); Dividendenrendite: 5,55%

RWE

Kursziel: 51€ (57% Kurschance); Dividendenrendite: 2,33%

Stabilus

Kursziel: 80€ (26% Kurschance); Dividendenrendite: 3,33%

Deutz

Kursziel: 7€ (22% Kurschance); Dividendenrendite: 6,76%

Deutsche Beteiligungs AG

Kursziel: 43€ (60% Kurschance); Dividendenrendite: 6,26%

