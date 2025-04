Die Aktie des Google-Konzerns Alphabet ist wie viele andere Tech-Giganten 2025 unter die Räder gekommen. Dabei gibt es laut Experten aber Chancen, dass die Aktie bald bei 500 US-Dollar stehen könnte.



Nach gemischten Ergebnissen für das vierte Quartal und höheren Investitionsausgaben ist die Aktie von Alphabet mittlerweile bei einem Jahresminus von über zehn Prozent angekommen. Und das nach einem Jahr, in dem es für Tech-Aktien fast nur nach oben ging. Der Rücksetzer könnte für Anleger aber eine einmalige Chance sein, denn ein Wachstumsmarkt könnte laut dem Finanzmagazin „Forbes“ die Google-Mutter bald zum wertvollsten Unternehmen der Welt machen.



Robotaxis als Geheimwaffe von Alphabet?

So geht „Forbes“ davon aus, dass das Unternehmen in der Lage sein könnte, seinen Börsenwert von zwei Billionen US-Dollar mehr als zu verdreifachen – und das dank des Robotaxi-Service Waymo. Was als spekulatives Investment in das autonome Fahren begann, könnte in Zukunft den Verkehr revolutionieren und die Alphabet-Aktie auf 500 US-Dollar treiben. Waymo konnte seine wöchentlichen bezahlten Fahrten in Amerika laut Forbes von 10.000 vor zwei Jahren auf rund 150.000 bis Ende 2024 steigern. Google selbst berichtet von 200.000 bezahlten Fahrten pro Woche in San Francisco, Los Angeles und Phoenix.



Für Forbes scheint das Marktpotenzial extrem hoch: „Uber vermittelte allein im vierten Quartal mehr als 230 Millionen Fahrten pro Woche, was sich auf etwa 12,5 Milliarden Fahrten pro Jahr summiert. Bei einem durchschnittlichen Fahrpreis von 30 Dollar ergibt sich daraus ein jährlicher Umsatz von etwa 375 Milliarden Dollar.“

Sollte das Vertrauen in das autonome Fahren weiter steigen und das Versprechen von mehr Bequemlichkeit mehr Menschen überzeugen, greift Waymo derzeit nur einen Bruchteil der potenziellen Kundschaft ab. Zudem genießt Waymo den Vorteil, schon früh im Markt aktiv geworden zu sein. Derzeit ist das Unternehmen der einzige öffentlich zugängliche Robotaxi-Service in San Francisco. Uber hat sein eigenes Programm für selbstfahrende Autos schon länger eingestellt und arbeitet nun lieber mit Waymo zusammen. Und Tesla muss im Robotaxi-Geschäft erst noch Fuß fassen.

Google arbeitet mit Rüstungskonzern zusammen

Und neben Robotaxis hat Alphabet noch einen weiteren Wachstumsmarkt im Blick: die Rüstungsbranche. Auch in Amerika steigen die Ausgaben für Verteidigung und wie jüngst bekannt wurde, wird das Tochterunternehmen Google dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin KI-Software zur Verfügung stellen.

Die soll unter anderem bei der Auswertung von Aufklärungsdaten und der Optimierung technischer Entwürfe eingesetzt werden. Zuvor hatte sich Google von dem Prinzip verabschiedet, keine KI für Waffensysteme einsetzen zu wollen. Welche Konsequenzen diese Neuausrichtung in Zukunft für Alphabet hat, wird sich zeigen. Insgesamt bleibt die Aktie aber Investment, dem Anleger die ein oder andere Kursschwäche definitiv verzeihen sollten.



